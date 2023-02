Pas sûr qu'elle l'avale. instagram lemme

«Ta chatte va adorer ça» Kourtney Kardashian sous le feu des critiques

L'aînée du clan Kardashian vend des bonbons qui promettent de donner un bon goût au vagin et c'est évidemment un problème. Plusieurs experts s'offusquent.

Couchée par terre, Kourtney Kardashian est entourée de chats. L'un d'eux lui marche dessus avant qu'elle avale un bonbon en gélatine qu'on appelle communément aux Etats-Unis (et même en Europe) «gummy». Là, on se demande quel est le rapport entre le vagin et les chats et puis on lit la description de la vidéo postée sur Instagram: «Ta 😻 va adorer ça.» Ah ouais, on est dans la finesse.

La publicité en question:

Vidéo: instagram

C'est quoi ce gummy «bon» pour le vagin?

Kourtney Kardashian, la Gwyneth Paltrow version Wish, commercialise donc un bonbon à l'ananas qui, soi-disant, modifie le goût du vagin. Oui, vous avez bien lu. C'est écrit noir sur blanc, il est conçu pour «cibler la santé vaginale et les niveaux de pH qui favorisent la fraîcheur et le goût.»

Sur Instagram, le produit est décrit ainsi:

«Voici Lemme Purr: notre nouvelle gomme de santé vaginale! La santé vaginale est une partie tellement importante du bien-être d'une femme (et on n'en parle pas assez), c'est pourquoi nous sommes si excités de lancer ce produit! Offrez à votre vagin le plaisir sucré qu'il mérite (et transformez-le en un plaisir sucré). Vous savez ce qu'on dit... vous êtes ce que vous mangez😜»

Plusieurs médecins se sont offusqués en découvrant les publications de la star de la télé-réalité. La gynécologue Jen Gunter, auteure du best-seller The Vagina Bible, un livre qui tend à casser les mythes, a interpellé Kourtney sur Instagram. «Toute personne qui suggère que votre vagin n'est pas frais ou a besoin d'un meilleur goût est une personne misogyne et affreuse», a-t-elle écrit sans détour. «Et oui, ça vous inclut @kourtneykardash et votre marque @lemme.» Elle conteste également la croyance populaire selon laquelle l'ananas peut affecter le goût de vos fluides corporels.

L'une des photos de la campagne publicitaire. On espère que le chat a été bien payé.

Une autre doctoresse, Maddy Dann, très active sur TikTok pour parler santé sexuelle, a déclaré qu'«il n'existe pas de vagin impur, le vagin se nettoie tout seul. Ce que ce produit suggère, c'est que chaque femme doit avoir le même goût, la même odeur, le même vagin ou les mêmes pertes - et ce n'est tout simplement pas réaliste», a-t-elle ajouté. En effet, on ne le dira jamais assez: le vagin est auto-nettoyant. Si son odeur change, il faut consulter un gynécologue... pas une Kardashian.

Et voici l'emballage du produit «miracle».

Les internautes ne sont pas non plus convaincus par ce bonbon:

«C'est ridicule. Ce n'est pas censé avoir une odeur ou un goût sucré. Si c'est le cas, quelque chose ne va pas. N'adhérez pas à cette absurdité!»

«Omg, c'est absolument contraire à l'éthique et inutile»

«Tu es littéralement en train de créer quelque chose pour que les femmes/les personnes avec un vagin s'inquiètent, tout ça pour vendre ton produit»

Un produit non approuvé par la FDA (sans blague)

Kourtney Kardashian s'est lancée il y a plusieurs années dans le monde du bien-être avec son site Poosh (une pâle copie de Goop, celui de Gwyneth Paltrow) et depuis un an, la femme de 43 ans commercialise une gamme de compléments appelée Lemme. Elle y vend toutes sortes de gummies, certains pour mieux dormir, d'autres pour mieux digérer, d'autres encore pour déstresser ou carrément se concentrer. Des produits «miracle» donc.

Un FAQ sur le site de Lemme insiste sur le fait que la marque utilise des «ingrédients efficaces» qui ont été «étudiés cliniquement». Et pour prouver que tout ça fonctionne vraiment et que c'est sérieux, il y a une rubrique qui s'appelle «the proof» (la preuve) avec de jolies images d'éprouvettes. Heureusement, et c'est écrit en tout petit en bas du site, les bonbons de Kourtney Kardashian ne sont pas approuvés par la Food and Drug Administration (FDA), l'équivalent américain de Swissmedic. En gros, Kourtney Kardashian vend de la poudre de perlimpinpin.

Il faut avoir de bonnes lunettes pour le lire.

Si ce genre de produit fait à peine sourciller les plus vieux d'entre nous, qu'en est-il des adolescents fans de la star qui voient ce genre de publications sur les réseaux sociaux? Rappelons tout de même que Kourtney Kardashian, c'est 212 millions de followers sur Instagram.

Plus de sujets sur les gummies et les compléments alimentaires

