Economies d'énergie: un Romand démonte Lausanne Lumières en vidéo

Un jeune Lausannois a partagé une vidéo sur TikTok où il fustige les économies d'énergie demandées à chacun, à l'heure où se déroule le Festival Lausanne Lumières. Sa vidéo, vue des centaines de milliers de fois, a suscité des centaines de commentaires.

«Gros, toute l'année, on est là, on nous casse les couilles avec l'électricité, les énergies, l'économie... Regardez les trucs de guignols qu'on fait à Lausanne! Sincèrement, c'est trop...», s'insurge un certain Antho sur TikTok. Le jeune lausannois est filmé par un ami devant l'une des quatre installations du Festival Lausanne Lumières, à Bel-Air. Sa vidéo, publiée début décembre, a été vue plus de 420'000 fois.

Et de nombreux commentaires, des jeunes en particulier, lui répondent sur le même ton pour souligner d'un côté les économies d'énergie demandées à la population pour éviter le black-out cet hiver et de l'autre la tenue du festival.

L'installation à Bel-Air que fustige le jeune homme. festival lausanne lumières

«Lausanne, quoi! Tout et son contraire 👍» Un internaute

«Et pendant ce temps, l'eau des robinets de mon gymnase est froide...» Une internaute

«Les politiques dépensent 4000 balles d'électricité par mois et ils nous cassent les couilles parce qu'on met le chauffage pour pas crever de froid?» Une internaute

«Et moi je dois garder ma veste en cours, mais c'est trop...» Un internaute

La Riponne est parée de ses plus belles couleurs. festival lausanne lumières

Un festival réduit

Il semble toutefois que les autorités et les organisateurs ont anticipé les remarques. Au lieu d'une dizaine d'installations, comme lors de précédentes éditions, les visiteurs doivent se contenter cette année de quatre illuminations. Idem pour la durée des projections: le festival a été amputé d'une semaine et s'éteint chaque soir à 23 heures au lieu de minuit.

Le directeur du festival, Julien Finkbeiner, a expliqué au début du mois dans les colonnes de 24 heures que ces mesures permettent de réduire drastiquement la consommation d'énergie:

«D’un peu plus de 20’000 kWh, nous n’en consommerons que 10’000» Julien Finkbeiner, dans 24 heures

Ce qui peut être comparé à la consommation annuelle, en moyenne, d'une maison de 70m2. Le directeur souligne encore qu'il fallait perpétuer l'esprit de Noël. Pas sûr que l'argument ait convaincu les gymnasiens sur TikTok.

