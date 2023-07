La Fripe à Jo a été fondée par Joana Bender, styliste et designer suisse romande posant ici avec l'une de ses créations: le mini basket bag. instagram

Une créatrice romande investit pour la première fois la Fashion Week de Paris

Douze looks de La Fripe à Jo défileront dans le cadre de la prochaine semaine de la mode féminine française. Samedi, cette marque qui a déjà séduit Natoo et Léna Situations dévoilera en avant-première – et en Suisse – ses créations.

La fashionsphère internationale? Un talent romand a décidé d'y faire sa place. Du 25 septembre au 3 octobre 2023, parmi les blasons de la mode comme Dior, Balmain ou Chanel, le Gotha de la prochaine Fashion Week de Paris pourra également se faire un avis sur les créations de La Fripe à Jo. Une première qui marque l'histoire de cette jeune signature genevoise et grâce à laquelle sa fondatrice Joana Bender espère gagner en notoriété:

«La Fashion Week va m'apporter une visibilité bien plus grande que celle que j'ai dans mon pays» Joana Bender, fondatrice de La Fripe à Jo instagram

Si vous suivez la mode suisse, La Fripe à Jo ne vous est probablement pas inconnue. Car loin des nombreux designers romands, la Suissesse peut non seulement se targuer d'être suivie par une colossale communauté, mais surtout d'avoir fringué certaines des têtes les plus encensées de la pop culture française.

Influenceuses séduites

Plus de 18 000 néophytes soutiennent en effet le compte Instagram de ce qui était, au départ, une friperie en ligne. L'histoire commence en 2019. Très vite, chaque pièce proposée sur le site internet et le compte Instagram de l'étudiante en Haute école de travail social fait trembler les espaces commentaire et les boutons de partage.

Les pépites débusquées puis retouchées par la styliste autodidacte ne convainquent plus seulement des anonymes. Magasins et médias locaux prennent part à l'ascension, jusqu'aux plus grandes influenceuses francophones. Natoo, Léna Situations, Gaëlle Garcia Diaz ou encore Emy LTR et Romy sont de ces personnalités qui s'enthousiasment à poser pour Joana Bender. La Fripe à Jo fait ainsi sa mue: il ne s'agit plus seulement d'un commerce de seconde main, c'est une marque à part entière.

La Youtubeuse Natoo a posé comme modèle pour la collection de baskets bags de La Fripe à Jo. Instagram

Thématique sportive

A 23 ans, Joana Bender affiche des inspirations tranchées. Entre streetwear, vintage et luxe déjanté, son concept le plus plébiscité demeure le basket bag. Ce ballon de basket orné de bijoux et doté d'une lanière ainsi que d'une fermeture éclair est un produit fait main. Aussi fantasque que captivant, il fonde avant tout ses racines dans les fameux sacs de l'ancienne joueuse de basketball américaine Andrea Bergart.

Quelque mois à peine après son lancement, en 2020, La Fripe à Jo parvient à en vendre 250, annonçait-elle à l'époque dans 20 minutes. De ce succès, naîtront alors plusieurs variantes insufflées par l'univers du foot ou du rugby.

Les baskets bags de La Fripe à Jo ont notamment bénéficié d'un pop-up store au sein des magasins Manor, en Suisse romande. instagram

Pour séduire la capitale française, qui exposera le prêt-à-porter féminin pour le printemps-été 2024, Joana Bender focalisera son arsenal autour d'une thématique qui lui est chère: le sport. Pour ce faire, elle s'entourera de deux autres jeunes créatrices indépendantes de Suisse et de France. Une avant-première est ainsi organisée samedi 22 juillet à Genève au Rooftop 105 afin de faire découvrir à son public les douze looks mis à l'honneur à Paris.

La participation de La Fripe à Jo à l'un des événements les plus éminents du monde est un fait marquant. Avant elle, rares ont été les designers romands à avoir bénéficié de la même opportunité. Parmi les plus notables, soulignons le nom de Kevin Germanier. Le designer valaisan a fait défiler son art durant la Fashion Week de Paris à trois reprises et habille désormais les célébrités.