Voici les musiciens les plus polluants au monde (et Ed Sheeran sort du lot)

Une étude américaine a classé les tournées des artistes des styles musicaux les plus populaires en fonction de leur empreinte carbone.

En dépit de l'interconnexion numérique mondiale, la musique live jouit d'une popularité intacte au 21e siècle. Ce sont les tournées de concerts qui permettent aux fans de découvrir leurs artistes préférés en chair et en os et leur musique.

Mais les tournées nécessitent des moyens de transport comme des bus de tournée ou des avions qui consomment beaucoup de carburant. La question qui se pose est la suivante: quels musiciens effectuent leurs tournées avec une empreinte carbone (relativement) faible, et lesquels sont des pollueurs du climat? Une étude du fournisseur d'électricité texan Payless Power a analysé les artistes les plus populaires de six genres musicaux sur la base de leur écobilan.

Transparence: L'étude menée par Payless Power se limite volontairement à six styles musicaux et à leurs représentants les plus populaires sur le marché américain. L'étude n'est donc pas suffisamment complète sur le plan empirique pour être scientifiquement représentative. Les faits analysés dans le cadre de l'étude constituent néanmoins des données comparatives valables.

Les données du classement Billboard (hit-parade américain) ont été utilisées pour identifier les musiciens les plus populaires dans six genres musicaux différents. Ensuite, les dates de tournée de ces artistes pour 2022 ont été analysées afin d'estimer leurs émissions de carbone et de déterminer ainsi quels artistes sont en tête des classements écologiques.

Les six genres musicaux les plus populaires classés selon leur écobilan

Il est intéressant de noter que, bien que les tournées des groupes de rock classique comportent en moyenne 5% de concerts en plus, elles ont un impact nettement moins important sur l'environnement.

Classement écologique des artistes les plus performants

Les DJ internationaux sont les plus grands pollueurs: sept des dix tournées les plus polluantes ont été organisées par des DJ EDM. Et ce, bien qu'ils voyagent souvent avec moins de personnel et d'équipement que les chanteurs. Même les DJs «moins» polluants comme David Guetta ont été de plus mauvais élèves que près de la moitié des artistes de chaque autre genre. Tiesto a causé près de 4000 tonnes de CO2 rien qu'avec ses émissions aériennes, ce qui en fait le plus grand pollueur. L'artiste qui a émis le deuxième plus grand nombre d'émissions par avion est le rappeur Jack Harlow.

La tournée 2022 la plus éco-responsable et celle qui a eu le plus d'impact sur l'environnement

Parmi les 90 artistes étudiés, c'est la tournée d'Ed Sheeran qui a généré le moins d'émissions. Cela s'explique surtout par le fait qu'il n'a tourné qu'en Europe en 2022 et qu'il a donc eu besoin de peu de vols (et de vols courts). En revanche, la star du rap Megan Thee Stallion a parcouru le monde entier. On peut douter qu'Ed Sheeran puisse à nouveau présenter un aussi bon bilan écologique s'il souhaite effectuer une tournée mondiale.

Selon l'étude, ce sont surtout les musiciens de classic rock qui ont pu entreprendre des tournées avec des émissions de carbone (relativement) faibles. Ces artistes ont consommé le moins de carburant pour les vols et les déplacements et ont parcouru les distances les plus courtes, bien qu'ils aient donné en moyenne le deuxième plus grand nombre de concerts. A l'inverse, les tournées EDM ont consommé exponentiellement plus de carburant, avec en moyenne un nombre similaire de spectacles par tournée.

En détail: écobilan des artistes les plus populaires de chaque genre musical

Au sein de chaque genre, les prix de la plus grande et de la plus petite empreinte écologique ont été décernés à:



EDM : Tiesto (plus mauvais); ODESZA (meilleur)

: Tiesto (plus mauvais); ODESZA (meilleur) Hip-Hop/Rap : Jack Harlow (plus mauvais); Chris Brown (meilleur)

: Jack Harlow (plus mauvais); Chris Brown (meilleur) Pop : Dua Lipa (plus mauvais); Ed Sheeran (meilleur)

: Dua Lipa (plus mauvais); Ed Sheeran (meilleur) Metal : Hatebreed (plus mauvais); Alice in Chains (meilleur)

: Hatebreed (plus mauvais); Alice in Chains (meilleur) Country : Kane Brown (plus mauvais); Carrie Underwood (meilleur)

: Kane Brown (plus mauvais); Carrie Underwood (meilleur) Classic Rock: Van Morrison (plus mauvais); Steely Dan (meilleur)

