Pour Alex Urbane, Sabrina Carpenter s'est largement inspirée de son titre pour son nouveau single Espresso, sorti le 13 avril. Image: instagram/youtube

Le «hit de l'été» aurait été volé à un Français

Un chanteur français inconnu au bataillon accuse la chanteuse Sabrina Carpenter d'avoir plagié l'un de ses morceaux. Sur TikTok, il a exposé ses arguments et l'histoire n'est pas si folle que ça.

Plus de «Divertissement»

«Je viens de me faire plagier ma chanson par Sabrina Carpenter». C'est ainsi que commence la vidéo d'un jeune chanteur français nommé Alex Urbane. Sa vidéo postée sur TikTok il y a trois jours compte actuellement plus de 1,9 million de vues.

Si vous ne connaissez pas Sabrina Carpenter, laissez-nous vous la présenter en quelques mots: la chanteuse américaine âgée de 24 ans compte déjà quelques belles réussites dans sa carrière. D'abord actrice sur Disney Channel, elle s'est ensuite lancée dans la musique et enchaîne depuis les singles. Plus récemment, ses fans ont pu la voir en première partie du Eras Tour, tournée colossale de Taylor Swift et à Coachella, évidemment.

En parlant de ça 👇 People Lana Del Rey a été iconique à Coachella

Côté amour, la chanteuse vit sa meilleure vie au bras de l'acteur irlandais Barry Keoghan, connu pour son premier rôle dans Saltburn, le film à succès Netflix.

On parle de lui notamment ici 👇 People Ce cul mérite toute notre attention

C'est quoi cette histoire?

Maintenant qu'on sait qui est qui, voici les faits. Samedi 13 avril, Sabrina Carpenter a dévoilé son nouveau morceau Espresso. Un titre qui promet d'être le «hit de l'été» selon plusieurs médias américains. Seulement voilà, il semblerait que la star ne se soit pas trop foulée pour la réalisation de son nouveau single. En tout cas, à en croire Alex Urbane (ce fameux jeune chanteur en herbe) puisque selon lui, et probablement d'autres puisqu'il n'est «pas le seul à le dire», Sabrina Carpenter, chanteuse mondialement connue et copine de Taylor Swift (c'est important pour la suite de l'histoire), aurait plagié son titre, Expresso, sorti il y a trois ans.

Dans sa vidéo, le jeune homme aux 100 000 abonnés sur TikTok explique que les deux morceaux présentent plusieurs similitudes «flagrantes». Hormis le titre, il accuse la chanteuse d'avoir pompé non seulement l'instrumental, mais aussi la thématique des paroles de sa chanson, même si, bien sûr, certaines choses ont été changées «parce qu'il faut pas que ce soit trop évident», dit-il avec ironie.

Espresso, de Sabrina Carpenter Vidéo: YouTube/SabrinaCarpenterVEVO

Du «farfelu»

Sans surprise, nombreux ont été les internautes à répondre à sa vidéo et si certains ont montré un soutien sans faille, d'autres ont fait preuve de plus de véhémence, argumentant notamment le fait qu'il soit impossible que son titre ait été plagié puisqu'il n'est qu'un simple inconnu aux yeux de la chanteuse.

Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Dans une seconde vidéo, Alex Urbane explique, avec toute l'humilité du monde, qu'il se pourrait bien que son travail soit arrivé jusqu'aux oreilles de Sabrina Carpenter.

La faute à qui? A un mec, photographe américain vraisemblablement très connu et «qui connait très très bien Taylor Swift» qu'il aurait rencontré en mai 2023. Taylor Swift qui connait très très bien aussi Sabrina Carpenter, dont elle a fait la première partie, rappelez-vous. En effet, Alex aurait entretenu un petit quelque chose avec cet homme et c'est ainsi, selon lui, que son titre aurait fini entre les mains de Sabrina Carpenter.

«Je lui ai montré mon titre Expresso qu'il a beaucoup aimé. Maintenant que je regroupe un peu tout ça, je fais le rapprochement» Alex Urbane sur TikTok

Bref, une histoire un peu rocambolesque dont on ne saura probablement jamais la vérité. Si vous voulez voir la vidéo en question, c'est par ici 👇

Du reste, Sabrina Carpenter n'est pas la première artiste a essuyer des critiques et accusations de plagiat. L'an dernier, Ed Sheeran s'est retrouvé au tribunal pour des faits similaires. Il s'en est bien sorti, et si la chanteuse devait suivre le même chemin, elle s'en sortirait probablement bien aussi.