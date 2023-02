Oubliez Rihanna au Super Bowl, voici le pire halftime de tous les temps

Après l'émotion du «Oh! Elle est enceinte!» passée, les fans affirment que le spectacle de la mi-temps de Riri n'était pas à la hauteur. Mais ceux qui disent ça n'ont jamais vu le pire show du Super Bowl.

Au lendemain du Super Bowl, les médias du monde entier, watson compris, étaient pris à la gorge par les images de Rihanna effleurant à peine son ventre. A-t-elle une brioche au four ou est-ce qu'elle a mangé trop de falafels? C'était si flou qu'un représentant a été obligé de confirmer qu'elle était bel et bien enceinte, à la fin du show.

On s'est tous précipités pour parler de son baby bump sans vraiment se concentrer sur le show en lui-même. Ah oui, c'est vrai, elle a chanté.

Passé l'euphorie du moment et internet étant ce qu'il est, certaines personnes (notamment sur Twitter) ont clairement fait savoir qu'elles n'étaient pas impressionnées par le spectacle, jugeant la performance de Rihanna «ennuyeuse», même après 5 ans d'absence sur scène (7 ans sans sortir d'album).

C'est un show extrêmement ennuyeux. Et ce n'est pas que je n'aime pas Rihanna. Je n'ai juste jamais trouvé qu'elle avait beaucoup de personnalité.

Je suis d'accord avec beaucoup de monde. C'est l'un des plus ennuyeux shows de mi-temps. Il y a des femmes qui courent des marathons en étant enceinte. Tout ce que Rihanna a fait, ça a été de marcher, être en playback et utiliser le halftime pour annoncer sa grossesse! Vraiment? Si terrible.

Sur les réseaux sociaux, il y a d'un côté la team Riri qui défend la star en arguant qu'elle est enceinte et donc qu'elle est limitée par sa condition, de l'autre, il y a ceux qui sont plus sévères: «Si elle n'avait pas 100% de ses capacités, il fallait passer son tour», peut-on par exemple lire.

On dirait surtout que certains ont oublié que Rihanna ne s'appelle pas Beyoncé ni Jennifer Lopez. Enceinte ou pas, elle incarne la nonchalance. La meuf est beaucoup trop chill pour la plupart des gens. Elle n'a pas besoin d'orchestrer une chorégraphie digne de la Corée du Nord pour exister. Il lui suffit d'esquisser un demi-sourire ou de lever un sourcil pour rendre le moment spécial.

Le New Yorker a parlé d'«anti-spectacle» pour juger la performance de Rihanna dimanche, mais dans le bon sens du terme. Pour la chroniqueuse Carrie Battan, Rihanna est peut-être «la pop-star la plus relax capable de rendre un show avec autant d'attentes en un moment cool et décontracté.»

«Le spectacle qu'elle a donné hier soir à la mi-temps était aussi discret et dépouillé que peut l'être un spectacle du Super Bowl. Il n'y avait pas d'invités de marque, pas de décors criards ou de changements de costumes spectaculaires, il n'y a pas eu de pitreries théâtrales...» Carrie Battan dans le New Yorker.

Et ceux qui comparent (encore une fois) Rihanna à Beyoncé parce que cette dernière avait annoncé sa grossesse aux VMA en 2011 en dansant en talons n'ont probablement jamais porté d'enfant. Rappelons que chaque grossesse est différente et qu'il peut être difficile d'aller jusqu'à la boîte aux lettres certains jours. Qu'attendaient de plus les gens déçus d'une femme enceinte? Il aurait fallu qu'elle jongle et qu'elle crache du feu pour les divertir? Les vrais fans de Rihanna savent qu'elle n'est pas une danseuse, et que cette performance était dans l'esprit de ses concerts.

Et si vous êtes du même avis que Donald Trump pour qui le show de Rihanna était le pire de l'histoire du Super Bowl, c'est que vous et ce vieux monsieur orange, vous n'avez jamais vu le spectacle des Black Eyed Peas en 2011. Une chose est sûre, on ne s'est pas ennuyé lors de ce halftime. Le groupe chantait terriblement faux. Mention spéciale pour Fergie à mi-chemin entre une Karen qui hurle sur une hôtesse de l'air à l'aéroport et la cougar au karaoké du coin après trois shots de tequila.

On a reproché à Rihanna de chanter en playback, les Black Eyed Peas auraient peut-être dû.

La performance des Black Eyed Peas au Super Bowl en 2011 va vous faire saigner des oreilles:

Et vous, qu'avez-vous pensé de la performance de Rihanna? Rendez-vous dans les commentaires.

Justina Miles, l'autre star de la mi-temps du Super Bowl:

