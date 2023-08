S'appeler «Subway» et gagner 50 000$ en tickets restau pour du pain tout mou, c'est la vie que certains Américains ont choisie. Image: Shutterstock

Vous voulez manger des sandwichs à vie? Changez de nom!

Aux Etats-Unis, la célèbre enseigne Subway offre l'opportunité à chacun de gagner un sandwich à vie. Pour participer, pas besoin de grand-chose, si ce n'est abandonner son prénom pour s'appeler «Subway».

Si vous adorez les sandwichs et que votre prénom est une souffrance à porter, la franchise Subway a une solution pour vous.

Cette semaine, la chaîne de restauration rapide a organisé sur le territoire américain un défi aussi insolite qu'alléchant: les clients qui changent légalement leur prénom en Subway seront récompensés...par des sandwichs à vie. Par exemple, si un Kevin Bollomey décidait de s'appeler «Subway Bolomey »et qu'il était tiré au sort, il en sortirait grand vainqueur.

Sur l'image promo du concours, Subways Williams et Subway Jones ont l'air ravis. Image: Subway

Le concours sera ouvert en ligne du 1er au 4 août sur SubwayNameChange.com, et est ouvert à toute personne majeure sur le territoire américain. Le candidat gagnant n'a simplement qu'à accepter le changement de nom s'il est sélectionné au hasard. La société a déclaré qu'elle rembourserait les frais juridiques et de traitement liés au changement de nom, soit 750$. Le prix, quant à lui, est une somme de 50 000$ en bons cadeaux Subway, soit suffisamment de sandwichs pour toute une vie.

Ce concours coïncide avec un nouveau sandwich de la marque, le Deli Heroes, qui veut faire honneur aux amoureux de charcuterie. Au lieu de viande prédécoupée, la chaîne propose désormais de la découper sur place. Pour ce faire, la compagnie a investi plus de 80 millions de dollars dans des trancheuses de charcuterie et les a installées dans plus de 20 000 restaurants. Une bonne nouvelle donc, mais de là à s'appeler «Subway Jones» ou «Subway Williams», il faut vraiment le vouloir. (sbo)

