«La maman et son bébé vont bien. Yago pèse un petit kilo», indique La Côte, qui assure que le petit pesant un kilo recevra....

L’équipe de secours s’est rapidement rendue sur place, assure le média. Après l’accouchement, qui était «inopiné et prématuré», la maman et le bébé ont tous deux été transférés à l’hôpital.

Plus de «Société»

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Voici les 13 plus belles plages de Suisse

Les plus lus

Pourquoi les enfants sont-ils encore plus chiants pendant l'été?

C'est les vacances, et elles ne sont absolument pas reposantes. Votre petit trésor, si charmant encore il y a quelques semaines, vous donne envie de jouer à cache-cache et de ne pas le chercher avant qu'il atteigne l'âge adulte? C’est normal. Chroniquons ça ensemble.

«Timéo est un peu pénible ces temps», me souffle une copine maman en terrasse entre deux longues gorgées de blanc. Traduisez: «Il est encore plus relou que le reste de l’année, j’ai envie de l’envoyer en colo dans un vivarium rempli de tarentules venimeuses et de requins volants jusqu’à sa majorité». Ma copine a l’air de découvrir qu’elle a enfanté le démon.