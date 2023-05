«Almond mom»: la manie alimentaire malsaine des parents

Connaissez-vous le concept de l'«almond mom»? C'est cette mère qui a tendance à culpabiliser sa fille à propos de son alimentation, comme l'ex top-model Yolanda Hadid avec sa fille Gigi «qui a le droit de manger deux amandes».

Plus de «Société»

Le concept d'«almond mom» sur TikTok, ou de la «maman amande», en français, ça ne vous dit rien? Vous en êtes peut-être une... sans le savoir.

Derrière ce nom mignon se cache un concept un peu moins sympathique: c’est une manière, sur le réseau social, de désigner des mamans au comportement toxique avec leur fille vis-à-vis de la nourriture.

D'où vient ce concept de maman amande ?

Les termes «almond mom» viennent d’une séquence vieille de dix ans de la télé-réalité The Real Housewives of Beverly Hills. On y suivait notamment la vie de l'ex top-model Yolanda Hadid, mère des mannequins Gigi et Bella Hadid. Dans cette fameuse scène, Gigi, alors âgée de 18 ans, veut devenir mannequin comme sa maman.

La jeune fille enchaîne les castings et un jour, Gigi Hadid appelle sa mère pour lui demander conseil. Elle lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle est très faible, qu’elle a mangé une demi-amande aujourd’hui. Et sa mère, au lieu de lui dire d'aller se faire une plâtrée de spaghetti bolognaise, lui répond «alors mange deux amandes et mâche bien»… C’est lunaire.

D'autres extraits de l’émission ont depuis aussi refait surface, comme une scène où Gigi, pour son anniversaire, a droit à une part de gâteau... à peine plus épaisse qu'un stylo.

«Tu t'amuses ce soir et ensuite tu retournes à ta diet» Yolanda Hadid à sa fille Gigi pour son anniversaire.

Des millions de vues

Le hashtag #AlmondMom cumule des millions de vues sur TikTok. On y trouve de nombreuses vidéos qui dénoncent le comportement de certaines mères qui culpabilisent leurs enfants, soulignant qu'elles pourraient «faire un effort», faisant naître chez les jeunes filles un sentiment de honte.

Et ce sont justement ces petites phrases, du genre «tu devrais manger une pomme plutôt qu’un croissant» qui peuvent conduire à des troubles alimentaires, comme l’anorexie, la boulimie, l’hyperphagie boulimique. Des troubles dont il est difficile de se débarrasser à l’âge adulte.

Si l'expression «almond mom» vise les mères, les pères sont, évidemment, eux aussi potentiellement concernés par ces petites phrases, qui reflètent souvent les propres peurs des parents.

On lutte comment contre ce comportement ?

Prendre conscience, si on est un parent, qu’on fait des remarques pas toujours très agréables et pas forcément justifiées à ses enfants sur leur alimentation, c’est déjà un bon début. Grâce à ce hashtag sur TikTok, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître dans ces vidéos et prendre des mesures.

Dans ces cas-là, il vaut mieux aller voir des professionnels de la santé, qu'il s'agisse du médecin de famille, d'un psychologue ou d'un nutritionniste. Mais ne pas décider de faire subir un régime à un ou une adolescente, qui ne sera pas adapté à son développement et ses besoins spécifiques. S'il y a vraiment un problème de poids, le médecin peut conseiller un suivi du côté de l'alimentation auprès d'un nutritionniste.