Tom Holland explique pourquoi il a arrêté l'alcool

Tom Holland explique pourquoi il a arrêté de boire

De l'alcool hein, parce que sinon il s'hydrate comme n'importe quel être humain.

En tant que Britannique qui se respecte, Tom Holland a une descente facile. Il l'a dit lui-même dans le podcast On Purpose with Jay Shetty publié ce lundi 10 juillet sur YouTube et relevé par le média People:

«Comme beaucoup de Britanniques, j'ai passé un mois de décembre très, très alcoolisé. C'était la période de Noël, j'étais en vacances, je buvais beaucoup, et j'ai toujours été capable de boire beaucoup.»

Sobre depuis le mois de janvier, l'acteur de 27 ans s'est confié sur ce qu'il appelle «une addiction». Dans ce podcast, il s'est montré particulièrement vulnérable en parlant d'un sujet tabou pour beaucoup de monde: la dépendance à l'alcool.

Le passage en question👇

Cette décision, il l'a prise après des Fêtes de fin d'année trop alcoolisées et il considère aujourd'hui que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Mais ça n'a pas été facile pour Tom Holland. Au départ, l'idée n'était pas d'arrêter de boire complètement, il voulait juste faire un Dry January.

«Je ne pensais qu'à boire un verre. Je me réveillais en y pensant. Je regardais l'horloge en me demandant: "quand est-ce qu'il est midi?"»

Ce chemin de pensée, cette forte envie de craquer a commencé à lui faire peur.

«Je me suis dit: 'Wow, peut-être que j'ai un petit problème avec l'alcool". J'ai donc décidé de me punir et de me dire: "Je vais continuer en février. Je fais faire deux mois sobre. Si je peux le faire, je me prouverai à moi-même que je n'ai pas de problème."»

Mais même après deux mois sobre, le petit ami de Zendaya n'était pas serein. Il ressentait de plus en plus la pression sociale du «Allez, un petit verre» d'autant plus forte au Royaume-Uni et qui se traduit plutôt par un: «Allez, une petite pinte.»

«J'avais l'impression de ne pas pouvoir être sociable. J'avais l'impression que je ne pouvais pas aller au pub et prendre un soda au citron vert. Je ne pouvais pas sortir dîner. Je luttais vraiment et j'ai commencé à m'inquiéter en me disant que j'avais peut-être un problème d'alcool.»

Finalement, il raconte qu'il a franchi un cap à l'approche de son anniversaire le mois dernier.

«Je me suis dit: "Si je peux passer six mois sans alcool, je me prouverai que je n'ai pas de problème". Et quand je suis arrivé au 1er juin, je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie.»

Il a également énuméré les avantages que l'abstinence d'alcool lui a apportés. Par exemple, le fait de mieux dormir, de mieux gérer les problèmes, d'avoir une meilleure clarté mentale et de se sentir en meilleure santé, en meilleure forme. Aujourd'hui, il se demande pourquoi il n'a pas arrêté de boire plus tôt.

S'il se dit désormais plus heureux et en paix, sa sobriété a contraint ce grand amateur de sport à renoncer à un passe-temps qu'il affectionne particulièrement: regarder le rugby.

«J'ai ressenti une telle pression, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris mes distances avec la communauté du rugby, parce qu'il s'agit souvent de savoir jusqu'à quel point on peut boire. Il faut que tu sois le plus ivre possible.»

Tom Holland assure que son abstinence est la meilleure décision qu'il ait prise.

L'interview dans son intégralité

