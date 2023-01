«Pour tous les haters qui disent que je ressemble à plus rien maintenant!!! Qu’ils aillent attaquer tous ceux qui sont à Dubai avec des corps fabuleux mais trafiqués dans des maisons à des millions d’euros comme leurs comptes bancaires en faisant la promo de dentifrice et je les respecte et leur souhaite la plus belle vie de famille au monde d’ailleurs Nabilla a toujours été adorable avec moi 💕bisous ma puce .. Mais laissez-moi tranquille dans mon coin et être avec mes fans incroyables 😻 qui ont toujours été là pour moi.. J’existe depuis plus de 20 ans et vous hormis être derrière un clavier et être HATERS ( beau métier de critiquer tout et n’importe quoi 👏👏) vous êtes QUOI : DE LA MERDE 💩… Gros bisous mes loulous 💖💖💖💖 💖»