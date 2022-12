Salt Bae a énervé les fans de football à la Coupe du monde au Qatar. Image: Twitter

Salt Bae énerve Messi et soulève le trophée alors que c'est interdit

Après la finale de la Coupe du monde, le boucher turc a réussi un joli triplé: en quelques minutes, Salt Bae s'est agrippé au trophée alors que c'est interdit, a énervé Messi pour un selfie et s'est mis les vrais fans de football à dos. Belle perf'!

Nusret Gökçe, connu sous le nom de Salt Bae, s'estime-t-il au-dessus des règles? Son geste après la victoire de l'Argentine face à la France en finale du Mondial au Qatar n'est pas passé inaperçu et a agacé de nombreux fans de football. Alors que l'Albiceleste célébrait son sacre, le boucher turc s'est emparé de la coupe en or massif de 6,142 kilos. Il a lui-même posté les photos et vidéos sur son compte Instagram.

Le règlement de la FIFA est pourtant clair et bien connu pour quiconque prétend suivre un tant soit peu le football:

«Le trophée original de la Coupe du monde de la FIFA ne peut être touché et tenu que par un groupe très restreint de personnes, qui comprend d'anciens vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA et les chefs d'Etat» La FIFA dans son règlement

Inutile de rappeler que le Monsieur connu sur les réseaux sociaux pour saler la viande et balancer des mots au hasard comme «WOAW» ou «cappuccino» n'est ni l'un, ni l'autre.

Son geste n'a d'ailleurs pas manqué d'énerver les vrais fans de football. Sur Twitter, les réactions outrées à l'encontre du saleur de viande pleuvent:

Rembarré par Messi​

Le boucher ne s'est pas contenté de soulever et de mettre une claque au trophée. Salt Bae a aussi tenté de prendre un selfie avec Lionel Messi, en s’agrippant à son bras à plusieurs reprises avec insistance alors que ce dernier n'en avait visiblement aucune envie.

Des images qui ont fait hurler des «bien fait!» et des «ça s'appelle le karma!» aux fans de football, énervés par l'attitude irrespectueuse de Salt Bae.

Tenace et faisant du forcing, Nusret Gökçe a fini par arriver à ses fins pour poser aux côtés du footballeur.

Salt Bae pose avec Messi, après s'être fait rembarrer à plusieurs reprises par le joueur argentin. Image: twitter

De l' or partout,

de la classe nulle part



Manifestement, sa passion pour l'or et les projecteurs est plus forte que les règles de la FIFA ou le bon goût. Durant le tournoi, le boucher n'a pas hésité à se mettre en scène en nourrissant du bout de son couteau des femmes et des stars comme Ronaldo avec des morceaux de ses steaks recouverts d'or, ou en posant avec le plus de célébrités possible, comme Gianni Infantino, le patron de la FIFA.

Preuve que malgré tout l'or du monde, la classe, ça ne s'achète pas.

