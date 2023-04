People

Emrata en a ras-le-bol de cette humoriste qui se paie sa tête

Emily Ratajkowski en a marre de Celeste Barber, l'humoriste qui reproduit ses poses Instagram. Selon la mannequin, ça va trop loin et c'est carrément «misogyne».

Deux photos, une pose, (presque) pas de vêtements - et un énorme drame. À gauche: Emily Ratajkowski, mannequin, actrice et auteure du best-seller du New York Times My Body: What It Takes to Be a Woman. À droite: Celeste Barber, comédienne et également actrice (actuellement en tête d'affiche de Wellmania, nouvelle série sur Netflix) et auteure ayant écrit le livre «CHALLENGE ACCEPTED!»

Ce qui rend les deux femmes si différentes, c'est leur présence sur Instagram. Celeste Barber se considère comme une anti-influenceuse et une figure de proue du mouvement Body Positive. Elle est devenue célèbre sur Instagram en se moquant des mannequins et des influenceuses qui mettent en scène leurs photos.

Emily Ratajkowski a bloqué Cesleste Barber

Emrata a été ciblée à maintes reprises par l'humoriste. Ses poses érotiques y étant probablement pour quelque chose. Mais la maman de 31 ans fraîchement divorcée qui suivait jusque-là l'humoriste a bloqué Celeste Barber sur Instagram. Elle l'a confirmé dans son dernier podcast High Low. Emily a déclaré:

«En général, je la trouve très drôle. Mais avec ce message, c'est-à-dire le blocage, je voulais lui dire qu'elle devait arrêter.»

Emily Ratajkowski se considère comme une féministe. Dans son livre, elle raconte ses expériences en tant que mannequin et comment elle traite son corps. L'Américaine s'appuie sur des images provocantes pour ses déclarations féministes. Elle considère qu'il est misogyne de la part de Celeste Barber de se moquer de son corps et celui d'autres femmes. Elle souhaite que la comédienne n'utilise plus ses photos.

Pour le moment, Celeste Barber n'a pas fait de commentaire à ce sujet. Ses montages photos sont toujours disponibles sur son compte Instagram.

