People

Emily Ratajkowski s'exprime (enfin) après sa pelle avec Harry Styles

En mars dernier, les deux stars ont été filmées en pleine séance de bisous dans les rues de Tokyo. Et depuis, plus de nouvelles des amoureux. Jeudi, la principale intéressée a brisé le silence.

Plus de «Divertissement»

La vidéo de leur échange de fluides buccaux avait fait le tour de la Toile et avait agité la sphère people. Jeudi, pour Vogue Espagne, Emrata est revenue sur cette soirée et a mis les points sur les «i». En quelque sorte.

Non, elle n'est pas fâchée avec Olivia Wilde

L'une des premières choses que l'on a pu entendre après la publication de cette fameuse vidéo est qu'Olivia Wilde, ex-petite amie d'Harry Styles et amie d'Emrata, était très en colère. Elle aurait même qualifié le bisou entre Emily et son ex de «trahison».

Selon le mannequin, il n'y a «aucune tension» entre les deux copines (ouf, on a failli ne pas en dormir la nuit). Emrata a même fait preuve d'empathie déclarant se sentir mal pour Olivia Wilde qui «a dû subir cette situation à plusieurs reprises», la vidéo étant devenue virale. En bref, pour la jeune maman, tout ça n'est en fait qu'une «situation regrettable.»

Elle a également qualifié de «très étrange» l'intérêt que ces images ont suscité auprès des gens, tout comme cette fascination qu'a le commun des mortels pour sa vie amoureuse, ajoute-t-elle à propos de sa surmédiatisation soudaine. C'est vrai ça, on ne peut plus être une star sans être importunée!

Pour Vogue Espagne, le mannequin et auteure a souhaité rappeler qu'elle est avant tout mannequin (sans blague) et maman. Elle n'en a dira pas plus sur sa possible idylle avec le chanteur britannique. Les deux stars n'ont d'ailleurs plus été aperçues ensemble depuis cette fameuse soirée à Tokyo. (sia)

Pour revoir la vidéo de la pelle:

Vidéo: watson

Plus de sujets People:

Les Beckham, ce couple qui dure...