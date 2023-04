Shakira virée de sa maison par Piqué, quitte Barcelone

«Je me suis installée à Barcelone pour donner de la stabilité à mes enfants, cette même stabilité que nous recherchons aujourd'hui dans un autre coin du monde avec la famille, les amis et la mer. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre dans la recherche de leur bonheur. Merci à vous tous qui avez surfé tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j'ai appris que l'amitié est plus longue que l'amour.»