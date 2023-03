Céline Dion fête ses 55 ans: retour sur une vie hors norme

Céline Dion a chanté avec les plus grands, de Pavarotti à Aznavour, en passant par Henri Salvador et Johnny Hallyday. watson / dr

Portrait

Céline Dion fête ses 55 ans: une carrière hors norme stoppée par la maladie

Depuis des mois, la santé de la chanteuse québécoise inquiète ses fans. En décembre dernier, Céline Dion avait pris la parole sur les réseaux sociaux pour parler de sa maladie, qui l'a contrainte à annuler des concerts, notamment en Suisse. À l'occasion de ses 55 ans, retour sur la vie d'une star hors norme.

Céline Dion, 55 printemps au compteur, de nombreux records à son actif et un CV à faire pâlir d'envie n'importe quel artiste. La vie de la star québécoise est aussi fascinante que sa carrière est riche. Chanteuse reconnue à l’international, vendeuse de tubes, bête de scène, icône de mode, femme d'affaires...

Une vie d'artiste qui a commencé très tôt, et à 200km/h. Une vie personnelle, folle également, entachée par la maladie, celle de son mari d'abord, décédé en 2016. La sienne désormais, le syndrome de la personne raide, qui l'empêche de remonter sur scène. Retour sur la trépidante histoire de Céline Dion.

Une gamine mieux taillée pour la scène que l'école

Céline Marie Claudette Dion naît le 30 mars 1968. Un prénom qui la prédestine peut-être à une vie d'artiste: sa mère la nomme après la chanson Céline d'Hugues Aufray, à qui l'on doit notamment le tube Santiano. Un exemple pour la jeune Canadienne? On ne le sait pas encore, mais la petite deviendra l'une des plus grandes stars francophones du monde.

La petite Céline durant son enfance. La star a publié ce cliché pour ses 52 ans sur ses réseaux sociaux. instagram

La jeune Céline se passionne très vite pour la musique. Et ça tombe bien puisque dans la famille, tout le monde joue d'un instrument. Mais la fée du talent est manifestement passée plusieurs fois au-dessus de son berceau à elle. De grandes poignées de poussières d'étoiles lui tombent dessus. Après avoir échappé à la mort à l'âge de deux ans, renversée par une voiture conduite par la pègre locale comme le révèle le livre Céline Dion, entre rêve et réalité, la gamine fera rapidement bon usage de son talent hors du commun.

La petite dernière d'une fratrie de quatorze enfants se produit pour la première fois devant un public à l'âge de cinq ans, au mariage de son frère Michel. Elle se donne aussi en spectacle dans le restaurant de ses parents avec ses frères et sœurs, s'accroche à sa musique, délaisse l'école. Elle n'y va pas beaucoup et y enchaîne les mauvaises notes. Qu'importe, son destin est ailleurs.

13 ans, une première télé et deux albums

Âgée de douze ans, la future star compose, écrit et enregistre sa première chanson avec sa mère et Jacques, l'un de ses frères. Michel, celui pour lequel elle a chanté au mariage, envoie l'enregistrement de ce premier titre, Ce n'était qu'un rêve, à un impresario, un certain René Angélil... qui ne l'écoute pas. Mais la famille insiste et celui qui sera le futur mari de Céline Dion finit par écouter le morceau l'année suivante, en 1981. Et craque sur sa voix. Et craque tout court: René Angélil hypothèque sa maison pour financer les premiers albums de la jeune chanteuse.

Céline durant sa jeunesse. Image: dr

En juin de la même année, l'adolescente fait ses premiers pas à la télé québécoise. Quelques mois plus tard, elle sort non pas un, mais deux albums. La machine s'emballe. Elle enchaîne les plateaux télé entre sa Belle Province et l'Hexagone, notamment chez l'éternel Michel Drucker, sort un troisième album, part représenter la France à Tokyo au Festival mondial de la chanson et largue l'école, qu'elle ne fréquentait déjà pas beaucoup. Céline a quinze ans, des rêves plein la tête et un trop-plein de talent qu'elle canalise dans de nombreux albums.

L'Eurovision , Bill Clinton, René Angélil et Titanic

Le 30 avril 1988 à Dublin, en Irlande, la star canadienne offre à la Suisse sa deuxième (et dernière à ce jour) victoire à l'Eurovision. Céline Dion y interprète Ne partez pas sans moi, titre qui vivra une seconde jeunesse en 2022 en devenant l'hymne de la Star Academy en France.

Céline Dion chante Ne partez pas sans moi le 7 février 1988 à Morges lors des éliminatoires suisses de l'Eurovision, avec laquelle elle remportera le concours. Image: KEYSTONE

L'année 1993 est riche en succès, musicaux et personnels. Elle chante à cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis, Bill Clinton et sort son troisième album anglophone. Sur la pochette, il est écrit «René, you're the color of my love». Elle officialise sa relation avec l'impresario lors de la soirée de lancement de l'album. Ils se marient l'année suivante.

La cérémonie du mariage de Céline Dion et René Angélil est diffusée à la télé québécoise. dr

Céline Dion sort en 1995, l'album D'eux écrit par Jean-Jacques Goldman, qui truste la première place des charts français pendant 44 semaines. Il s'agit de l'album francophone le plus vendu au monde à ce jour, avec plus de 12 millions d'exemplaires. Le single Pour que tu m'aimes encore en est un incontournable. Encore aujourd'hui, il n'est pas rare de s’époumoner dessus.

En 1997, son titre My Heart Will Go On devient la B.O. du film Titanic, permettant ainsi à la chanteuse de remporter un Oscar, un Golden Globe et quatre récompenses aux Grammys. Deux ans plus tard, elle annonce vouloir faire une pause dans sa carrière.

En mars 1999, Céline Dion arrive à la 71e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Sa tenue, un smoking porté à l'envers, est remarquée. Elle deviendra plus tard une icône mode reconnue. Image: AP

Second mariage et rêve de grossesse

La pause est motivée par son désir d'enfant, mais aussi suite à une très mauvaise nouvelle: René, son mari, est atteint d'un cancer. Ils se disent oui une seconde fois à Las Vegas en l'an 2000 et la Québécoise annonce quelques mois plus tard être enceinte. Le 25 janvier 2001, elle donne naissance à leur premier fils, René-Charles, avant de remonter sur scène l'année suivante.

À Las Vegas, elle confirme son statut de show-girl. De 2003 à 2007, son spectacle en résidence dans la capitale des casinos est le plus rentable de l'histoire. Elle y reprendra sa résidence entre 2011 et 2019. Après une fausse couche en 2009, la star annonce être enceinte de jumeaux, Eddy et Nelson, en hommage à Nelson Mandela.

Céline Dion et ses trois fils, René-Charles, Eddy et Nelson. Image: instagram

Elle a chanté avec les plus grands, de Pavarotti à Aznavour, en passant par Henri Salvador et Johnny Hallyday. Céline est au sommet de sa gloire. Mais le sort en décide autrement. La santé de son mari se dégrade, la sienne aussi. En 2014, Céline Dion annule tous ses projets, dont sa résidence à Las Vegas, pour «raisons familiales et de santé». Elle souffre d'une inflammation tandis que René a subi une opération à cause d'une tumeur cancéreuse. Le 16 janvier 2016, son mari décède d'un cancer de la gorge à Las Vegas. Une période tragique pour Céline: deux jours après René, l'un de ses frères, Daniel, meurt lui aussi d'un cancer. Elle reprend ses concerts à Las Vegas quelques semaines après les funérailles de son mari.

Comme un renouveau, la Canadienne montre qu'elle est bien plus qu'une chanteuse: Céline Dion est aussi une icône de mode. Au fil des ans, ses looks, à la ville comme sur scène, sont de plus en plus soignés. Elle prend notamment la pose pour le magazine Vogue.

La Québécoise fait aussi des apparitions très remarquées lors de la Fashion Week parisienne en juin 2019, dans des tenues plus folles les unes que les autres.

La chanteuse prend la pose alors qu'elle assiste au défilé de la collection Haute Couture Automne/Hiver 2019/20 d'Alexandre Vauthier lors de la Fashion Week de Paris. Image: EPA

Un World Tour lancé en 2019 et une santé fragile

En avril 2019, elle annonce une tournée internationale qui doit commencer en septembre. Mais en 2020, le Covid s'invite sur la scène mondiale. Depuis, les concerts de la Canadienne ont été reprogrammés, notamment sa date prévue à Nyon, au Paléo... Avant d'être à nouveau annulés, une fois encore pour «raisons de santé». Ses fans retiennent leur souffle.

En décembre 2022, le couperet tombe: Céline Dion prend la parole sur ses réseaux sociaux. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La star est atteinte du syndrome de la personne raide, un trouble neurologique rare qui concerne environ une personne sur un million. La maladie lui provoque une raideur progressive des muscles du tronc et de la racine des membres, accompagnée de spasmes douloureux jusque dans les cordes vocales.

Céline Dion en décembre à propos de sa maladie:

Vidéo: instagram

Depuis, très peu d'informations ont filtré sur son état de santé actuel. La biographe Laurence Catinot-Crost a affirmé auprès du magazine Public que la chanteuse a du mal à gérer cette période.

«C'est difficile pour elle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne s'épargne rien pour toujours donner le meilleur. Or, quand l'instrument est touché, c'est terrible...» Laurence Catinot-Crost à propos de Céline Dion.

Mais la chanteuse semble déterminée à recouvrer la santé. Céline Dion a décidé de se rendre aux Etats-Unis pour voir des spécialistes, comme l'a expliqué sa sœur Claudette au Journal de Montréal.

En attendant de la revoir un jour, peut-être, sur scène et redevenir la show-girl qui enchaîne les tubes de la voix puissante qui a forgé sa légende.