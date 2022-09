Vidéo: watson

«Elle est noire!» Ces enfants sont émus en découvrant la petite sirène

Disney revisite l'histoire d'Ariel, la petite sirène. Non pas sous la forme d'un film d'animation, mais dans une adaptation en prises de vues réelles. Le teaser a déclenché un vif débat sur le racisme dans le monde du cinéma, car c'est une actrice noire, Halle Bailey, qui incarne Ariel.

Pour le contexte 👇🏽

Un choix vu différemment chez les enfants noirs, et qui a donné lieu à une tendance TikTok pleine d'émotion. Des parents filment leurs enfants lorsqu'ils découvrent le visage et la couleur de peau de la nouvelle petite sirène et partagent les réactions sur le réseau social.

(aya)

