Albert López et Rosa Peral (à gauche) sont interprétés par Úrsula Corberó et Quim Gutiérrez dans la série Netflix Dévoré par les flammes. Image: watson

Série

Netflix innocente-t-elle une meurtrière? «Ils nous ont tendu un piège»

Une série et un documentaire retracent l'histoire vraie d'un triangle amoureux macabre qui a secoué la Catalogne. La première condamne, le second blanchit l'ex-policière Rosa Peral. Un double discours qui énerve les experts du dossier, qui se retournent contre la plateforme. Bref, c'est le bordel. On démêle tout ça?

Plus de «Société»

Cet article contient des spoilers. Mais... Le crime de la Guàrdia Urbana, la police municipale de Barcelone, est une affaire qui a été très médiatisée en Espagne. Les faits sont de notoriété publique, ce qui explique le succès de la série.



Nous nous sommes donc permis de vous raconter une partie de cette histoire qui conserve encore des zones d'ombre. La série et le documentaire Netflix valent tout de même la peine d'être visionnés, notamment pour la différence de narration.

Qui a tué Pedro Rodríguez, un agent de la Guàrdia Urbana, la police municipale de Barcelone, la nuit du 1er mai 2017? Son corps a été retrouvé carbonisé dans une voiture près du barrage de Foix, à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone.

En 2020, deux policiers ont été condamnés pour ce crime: Rosa Peral, la compagne du défunt, et son amant Albert López. Aujourd'hui encore, ils clament leur innocence et s'accusent mutuellement.

Cette affaire fortement médiatisée a ébranlé la police de Barcelone, la Catalogne et l'Espagne. Plus récemment, elle a inspiré Netflix qui a sorti, en septembre, Dévoré par les flammes et Depuis la prison: La version de Rosa, une série et un documentaire qui reviennent sur cette sordide histoire.

Úrsula Corberó incarne Rosa Peral dans la nouvelle série Netflix Dévoré par les flammes aux côtés de Quim Gutiérrez dans le rôle d'Albert López. Image: Netflix

Seulement voilà: si la série épingle clairement les coupables, le documentaire blanchit Rosa Peral. Qui dit vrai? Qui ment? Retour sur un fait divers qui ne cesse de surprendre.

Que s'est-il passé ce 1e mai 2017 ?

Rosa Peral est une policière âgée d'une trentaine d'années. Elle est mariée à Rubén Carbo, également agent de la police municipale. Durant leur mariage, elle entretiendra des liaisons avec plusieurs collègues. En 2008, elle accuse son sous-inspecteur d'avoir diffusé des photos d'elle, prises durant leurs ébats amoureux. Quelques années plus tard, en 2012, elle entame une histoire entrecoupée de pauses avec Albert López. Elle divorce en 2016 et se met en couple avec Pedro Rodríguez. Elle continuera toutefois de fréquenter son amant de toujours, Albert López.

Ce que raconte la série

Pedro est jaloux et possessif. Rosa étouffe dans cette relation et veut désormais vivre au grand jour son histoire d'amour avec Albert. Elle ne sait pas comment se sortir de cette situation et est convaincue que son petit-ami ne la lâchera pas même si elle le quitte. Les deux amants mettent alors en place un plan pour se débarrasser définitivement de celui qui dérange.

Les liaisons de Rosa Peral (Úrsula Corberó) perdureront durant son mariage. Image: Netflix

Après le meurtre, ils se rendent tous les deux devant la maison de Rubén, l'ex-mari de Rosa. Ils envoient un message depuis le téléphone de Pedro pour que la police puisse localiser l'appareil à cet endroit précis. Le but? Faire porter le chapeau à Rubén. Les amants continuent, ensuite, leur virée funèbre jusqu'au barrage de Foix et brûlent la voiture avec le corps à l'intérieur.

Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Qui a a asséné le coup fatal? Dans la fiction comme dans la réalité, ni l'arme du crime ni la cause du décès ne sont connues. Si la victime a pu être identifiée, c'est uniquement grâce à une vis dans le dos qui portait un numéro de série (Pedro Rodríguez venait de se faire opérer).

Ce que raconte le documentaire

Le fil conducteur du documentaire est tissé par Rosa Peral elle-même. Elle s'exprime pour la première fois depuis sa condamnation en 2020. Les avocats, les journalistes et le procureur en charge de l'affaire prennent également la parole à l'écran.

L'ancienne policière dénonce les comportements violents de ses compagnons et assure qu'elle avait en réalité peur d'Albert López. Selon ses dires, son amant a assassiné son compagnon par jalousie. Elle l'aurait ensuite aidé à se débarrasser du corps pour éviter qu'il s'énerve et s'en prenne à ses filles, présentes à la maison le soir du crime.

Albert López et Rosa Peral, âgés de 36 et 39 ans au moment des faits. Image: Netflix/archives personnelles

Le documentaire Depuis la prison: La version de Rosa contient cependant plusieurs zones d'ombre. Le déroulé de la nuit du meurtre par exemple est flou et saccadé. Une séquence précise a été en partie coupée: le moment où les deux amants se rendent devant le domicile de l'ex-mari de Rosa. Or, cet élément a été utilisé par la justice pour construire son accusation.

Pourquoi Rosa n'a-t-elle pas donné plus de détails sur le mode opératoire d'Albert? Pourquoi n'a-t-elle pas dévoilé l'arme du crime? Comment expliquer que quelques jours après le meurtre, les deux amants se sont rendus ensemble à une soirée avec d'autres collègues policiers? A cette troisième question, Rosa répond qu'elle ne souhaitait pas énerver son compagnon par peur de sa réaction.

La fameuse soirée, quelques jours après le meurtre. Image: Netflix

Colère contre Netflix

Après le visionnage du documentaire, 4 des 6 protagonistes se sont énervés contre Netflix. Dans le journal El Pais, ils critiquent la plateforme, qui n'aurait pas annoncé la réelle intention du reportage: le blanchiment de Rosa Peral.

Toni Muñoz, auteur d'un livre sur l'affaire, dénonce:

«Il s'agit d'une manipulation grossière de la réalité. Netflix a sélectionné des fragments décontextualisés du procès pour semer le doute sur la culpabilité de Rosa, notamment en assurant qu'il n'y a aucune preuve.» Toni Muñoz, auteur du livre Solo tú me tendrás. el pais

Les producteurs auraient également caché la participation de Rosa Peral dans le reportage. Félix Martín, le procureur en charge de l'affaire, explique: «Je ne suis en aucun cas d'accord avec le fait que la version du parquet soit contredite dans le montage par celle d'une personne qui a été fermement condamnée.» Juan Carlos Zayas, l'avocat de la famille, se désole:

«Netflix nous a tendu un piège» el pais

Image: Netflix

Le producteur Carlos Agulló reconnaît avoir caché une partie des participants «à cause d'une clause de confidentialité». Il assure cependant qu'il n'y a eu aucune manipulation dans le traitement des questions et des réponses.

Netflix n'a pas souhaité commenter cette affaire. Contactée par watson, la plateforme n'avait toujours pas répondu au moment de la publication de cet article.

Rosa Peral s'est opposée à la sortie de la série Dévoré par les flammes. Elle a intenté une action en justice pour atteinte à son droit d'honneur. Sa plainte a été rejetée.