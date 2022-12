Les troubles psychiques ont augmenté au cours des deux dernières années, surtout chez les jeunes femmes. photo: Shutterstock

Les Suissesses vont de plus en plus mal: 4 graphes sur les troubles mentaux

Durant la pandémie, en 2020 et 2021, les jeunes ont été nettement plus nombreux à être hospitalisés pour des troubles psychiques par rapport aux années précédentes. C'est surtout la tranche d'âge entre 10 et 24 ans qui est touchée et plus particulièrement les filles et les femmes.

Philipp Reich Suivez-moi

On sait déjà que la demande de suivi psychologique pendant la pandémie a massivement dépassé les offres disponibles. Désormais, il est clair que ce sont surtout les jeunes femmes qui ont cherché une aide psychiatrique à l'hôpital au cours des deux dernières années.

Entre 2020 et 2021, le nombre de séjours hospitaliers stationnaires pour des problèmes psychiques et des troubles du comportement a augmenté de 26% chez les filles et les jeunes femmes âgées de 10 à 24 ans. Chez les hommes du même âge, l'augmentation n'a été que de 6% sur la même période, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Avec 19 532 hospitalisations, les troubles psychiques ont été pour la première fois la principale cause d'hospitalisation chez les 10-24 ans, représentant un pourcentage de 22,3 % dans ce groupe d'âge. Chez les adultes de 25 ans et plus, le nombre d'hospitalisations pour des problèmes psychiques et des troubles du comportement est en revanche resté presque constant, avec une augmentation modérée de 1%.

Taux d'hospitalisation pour troubles psychiques et du comportement, par tranche d'âge. Nombre d'hospitalisations pour 1000 habitants

Durant la première année de la pandémie, les troubles les plus fréquents chez les jeunes femmes étaient les troubles affectifs, dont principalement la dépression, selon l'OFS. Chez les jeunes hommes, ce sont les troubles liés aux substances psychotropes (par exemple les drogues ou les hallucinogènes) qui ont prédominé. Au cours de la deuxième année de la pandémie, les troubles affectifs ont également augmenté de manière significative chez les jeunes hommes et ont connu une hausse exceptionnelle chez les jeunes femmes.

Hospitalisations par diagnostic principal de 2016 à 2021. graphique: BFS – bundesamt für Statistik

Grâce à plusieurs études de terrain, on sait déjà que la crise du Covid-19 a eu tendance à affecter davantage les jeunes sur le plan psychologique que les personnes plus âgées, car ceux-ci se trouvaient déjà dans une phase de vie difficile. Ainsi, pendant la pandémie, il était encore plus difficile de suivre une formation ou d'entrer dans la vie active, car plusieurs établissements de formation étaient fermés. De plus, les difficultés économiques liées à la pandémie ont freiné le processus d'émancipation de la famille. En raison des restrictions imposées, les jeunes ont dû limiter considérablement leur vie sociale, ce qui a eu un impact sur le développement des relations avec les jeunes du même âge.

Hospitalisations pour troubles mentaux et troubles du comportement.

Mais la raison pour laquelle les filles sont beaucoup plus touchées que les garçons n'est pas encore complètement élucidée. Oliver Bilke-Hentsch, président de l'Association suisse des médecins-chefs en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, a expliqué début janvier dans une interview avec le Tages Anzeiger que les filles sont tout simplement plus sensibles et donc mieux à même de se confronter à leurs soucis et problèmes et de les aborder que les garçons. «Les garçons souffrent moins que les filles. Ils ont plutôt tendance à refouler leurs peurs et leurs problèmes».

Hospitalisations pour troubles mentaux et troubles du comportement

Mais ce sont surtout les filles qui souffrent de dépressions graves et qui trouvent que leur vie, ou du moins de nombreux aspects de celle-ci, n'a pas de sens. «Elles se demandent par exemple si cela vaut la peine d'apprendre ou d'aspirer à quoi que ce soit dans la vie». Ce phénomène a fortement augmenté pendant la pandémie.