Cette technique naturelle est-elle efficace contre la mauvaise haleine?

Les préparations à base de plantes auraient un effet durable sur la mauvaise haleine. Mythe ou réalité? Un dentiste répond.

Bruno Knellwolf / ch media

Les préparations à base de curcuma ou d'autres plantes sont-elles efficaces contre la mauvaise haleine? Voici la demande d'une de nos lectrices. Nous avons tenté d'y voir plus clair.

La mauvaise haleine est souvent gênante, tant pour la personne concernée que pour son interlocuteur. Dans la bouche, les bactéries décomposent les résidus d'aliments, les couches cellulaires de la peau et les résidus sanguins, et maintiennent ainsi la cavité buccale exempte de champignons.

Certaines de ces quelque 500 bactéries produisent cependant une odeur nauséabonde. Et le phénomène n'est pas rare: les scientifiques estiment qu'environ un quart de la population d'Europe occidentale souffre occasionnellement de mauvaise haleine. 5 % exhalent en permanence un air vicié.

Le problème commence dans la cavité buccale

Comme le montre une demande auprès de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO), les mauvaises odeurs proviennent à 90 % de la cavité buccale. Les causes sont multiples:

«Les plus courantes sont les dépôts sur la langue, les inflammations des tissus soutenants la dent, la sécheresse de la bouche et l’hygiène buccale insuffisante» Markus Gubler de la SSO ch media

Parfois, des maladies liée à la branche médicale de l’oto-rhino-laryngologique provoquent également une mauvaise haleine, et très rarement, la cause se trouve dans le tractus gastro-intestinal. Les mesures à prendre contre la mauvaise haleine dépendent donc de sa cause. L’odeur gênante doit alors être diagnostiquée et traitée de manière individuelle.

«Dans la plupart des cas, la mauvaise haleine peut être évitée par une hygiène buccale quotidienne» Markus Gubler de la SSO ch media

La brosse à dents et le gratte-langue permettent d'éliminer les dépôts bactériens, tandis que le dentifrice et les bains de bouche neutralisent les substances malodorantes. Certains misent même sur le curcuma, dont l’ingrédient actif est le gingembre jaune. En Turquie, les gens mordent de l'anis. Il existe par ailleurs de nombreuses autres recommandations à base de plantes contre la mauvaise haleine. En effet, en plus du curcuma, il y a la chlorophylle, la cannelle ou alors le gingembre. Pourtant, le verdict du représentant de la SSO est sans appel:

«Rien de tout cela n'aide objectivement à lutter contre la mauvaise haleine. Le goût et la perception changent un peu, mais les causes ne sont pas combattues» Markus Gubler de la SSO ch media

(Traduit et adapté par Pauline Langel)