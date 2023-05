Image: Shutterstock

Voici comment mieux dormir

Un tiers des Suisses souffrent de troubles du sommeil. Cela ne nuit pas seulement à la santé, mais coûte aussi beaucoup d'argent à l'économie. Dimanche passé, le changement d'heure est arrivé. La question suivante se pose: dans quelle mesure influence-t-il notre rythme et qualité de sommeil?

Stephanie Schnydrig et Rahel Künzler / ch media

Vous vous tortillez dans votre lit durant la nuit, vous vous réveillez beaucoup trop tôt le matin ou alors, vous avez des pensées qui vous gardent éveillé: les problèmes de sommeil sont très répandus. Lorsqu'une personne n'arrive pas à s'endormir ou à dormir au moins trois jours par semaine et que cet état dure plus d'un mois, les médecins parlent d'insomnie chronique.

Les personnes concernées sont souvent peu concentrées ou facilement irritables. À long terme, le risque de maladies cardio-vasculaires augmente. Mais un mauvais sommeil n'est pas seulement néfaste pour la santé, il l'est aussi pour l'économie. Une nouvelle étude du groupe de réflexion Rand Europe estime que les personnes souffrant d'insomnie chronique sont moins productives au travail, ce qui entraîne une perte annuelle de 1,31% du produit intérieur brut en Suisse.

La méta-étude financée par l'entreprise pharmaceutique bâloise Idorsia a analysé les données de nombreuses études individuelles provenant de 16 pays au total. Les pertes de productivité ont été déduites à partir d'études d'enquête existantes. Les sujets ont non seulement indiqué le nombre d'absences au travail dues aux troubles du sommeil, mais aussi à quel point leur productivité était réduite lorsqu'ils travaillaient malgré une fatigue excessive.

Au total, la perte de productivité s'élève à 44 à 54 jours de travail par an, conclut l'étude. Armando Meier, coprésident du Centre d'économie de la santé de l'Unisanté à Lausanne, déclare qu'il est dommage qu'aucune donnée sur les pertes de productivité en Suisse n'ait été intégrée dans les calculs. De manière générale, il existe encore peu d'études bien réalisées sur l'insomnie chronique.

«Même si l'étude ne reflète que grossièrement les coûts réels, il est clair qu'il faudrait accorder plus d'attention aux conséquences sociales des troubles du sommeil» Armando Meier, coprésident du Centre d'économie de la santé de l'Unisanté à Lausanne

Quelle est la durée d’une nuit de sommeil saine?

Certes, il existe naturellement des petits dormeurs et des gros dormeurs qui, d'un point de vue médical, ne manquent de rien. Mais pour la plupart des adolescents et des adultes, une durée de sommeil de 7 à 9 heures est considérée comme idéale. Or, la plupart d'entre eux n'y parviennent pas.

Cela n'a pas toujours été le cas: au début du siècle dernier, les gens dormaient plus. En effet, entre les années 1900 et 2000, la durée moyenne de sommeil dans les pays industrialisés est passée de 9,5 heures en moyenne à moins de 7 heures. Aujourd'hui encore, on peut observer dans des régions reculées comment la durée du sommeil diminue lorsqu'un village est électrifié.

Cependant, comme vient de le révéler une équipe de chercheurs tchèques dans la revue spécialisée «Plos One», la durée du sommeil est certes importante, mais la qualité du sommeil l'est encore plus. Selon cette étude, les personnes qui dorment mieux ont également une meilleure qualité de vie. Et ce, indépendamment de la durée et du temps de sommeil.

Qu'est-ce qu'un sommeil de qualité?

«Il n'est pas possible de définir objectivement ce qu'est un bon sommeil», explique la psychologue et chercheuse sur le sommeil Christine Blume du Centre de chronobiologie de l'Université de Bâle. En effet, les valeurs déterminées en laboratoire du sommeil, telles que la durée du sommeil, la proportion de sommeil profond et d'éveil, ne dépendent que dans une faible mesure de la qualité du sommeil déclarée par l'individu.

«Le sentiment personnel est donc extrêmement important, plus important même que les évaluations des applications qui surveillent le sommeil» Christine Blume

Si l'on se sent neuf et plein d'énergie malgré une nuit courte, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Toutefois, si malgré un sommeil suffisant, vous vous sentez somnolent pendant la journée, vous présentez des troubles de la concentration marqués, des maux de tête au réveil, si vous ronflez, transpirez beaucoup ou alors si vous respirez de manière irrégulière pendant le sommeil, il en va tout autrement. Ces symptômes peuvent être le signe d'un trouble du sommeil et doivent être examinés par un médecin du sommeil.

Quel impact du changement d'heure sur notre sommeil?

Dimanche passé, le changement d'heure nous a privé d'une heure de sommeil. Bien que la plupart des gens préfèrent l'heure d'été à l'heure d'hiver, le changement au printemps est plus pénible que celui de l'automne. Le rythme biologique, et par conséquent l'heure d'endormissement et de réveil, s'adaptent toutefois en quelques jours à la nouvelle heure.

Des recherches ont également été menées sur les effets sur la santé du manque de sommeil dû au changement d'heure. Ainsi, une étude a montré que les crises cardiaques augmentent le lundi suivant le changement d'heure au printemps, une autre observation en Finlande a déterminé des taux d'AVC plus élevés et une étude a établi que les risques de fausse couche après une fécondation artificielle augmentent si le transfert d'embryons a lieu immédiatement après le changement d'heure au printemps. Le risque d'accidents de la route augmente aussi immédiatement après. En revanche...

«le changement en automne, qui nous fait gagner une heure, n'a généralement aucun effet, voire des effets positifs» La chercheuse bâloise Christine Blume

Quel impact d'un manque de sommeil chronique?

Passer une mauvaise nuit de temps en temps n'est pas la fin du monde. Mais le manque chronique de sommeil est en fait lié à un grand nombre de maladies. Ainsi, il est clairement établi que l'obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, la dépression et la démence sont liés au manque de sommeil. De plus, lorsqu'on manque de sommeil, on a tendance à agir de manière irréfléchie, le risque d'accident augmente et le moral est au plus bas.

Est-ce que le manque de sommeil peut être mortel?

Il est difficile d'étudier directement cette question sur des êtres humains. Non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi parce que notre propre corps nous oblige à un moment donné à nous endormir. On glisse inévitablement dans des états dits dissociés, dans lesquels il est difficile de distinguer l'éveil du sommeil. Selon les experts, on ne peut donc pas mourir d'insomnie.

Afin d’étudier la privation de sommeil, le chercheur américain Allan Rechtschaffen a mené des expériences sur des rats. Il a réveillé les animaux à chaque fois qu'ils étaient sur le point de s'endormir. Finalement, ils sont tous morts. Au moment de leur décès, les animaux étaient très affaiblis et avaient perdu beaucoup de poids malgré un apport alimentaire accru.

Existe-t-il une formule pour bien dormir?

«Le plus important est d'aborder le sommeil de manière détendue. En effet, vouloir le contrôler et se mettre la pression avec des règles se retourne souvent contre soi» La chercheuse bâloise Christine Blume

Il existe toutefois quelques points sur lesquels il est possible d'agir en cas de mauvaise qualité de sommeil. Il s'agit notamment de respecter des heures de sommeil régulières, de manger son dernier gros repas deux à trois heures avant d'aller se coucher et de renoncer à l'alcool. L'exercice physique et le sport (y compris le soir) fatiguent également le corps et aident à mieux s'endormir et à mieux dormir.

Par ailleurs, beaucoup de gens ignorent que la lumière du jour est capitale pour une bonne qualité de sommeil. Il est prouvé qu'elle contribue à réduire les problèmes d'endormissement et de maintien du sommeil. En effet, «la lumière du jour est importante pour notre horloge interne», explique Blume. Si l'on passe beaucoup de temps au soleil, le corps est bien éveillé — et le soir, il sera alors plus fatigué et prêt à aller se coucher.

Les portables au lit sont-ils vraiment nocifs?

Il est bien connu que la lumière bleue émise par les téléphones portables perturbe également l'endormissement. En effet, ce spectre lumineux réprime et retarde la sécrétion de mélatonine, l'hormone de l'obscurité. Regarder des vidéos, être en ligne ou envoyer des messages au lit n'est donc plutôt pas une bonne chose - et si c'est le cas, il faut le faire avec une luminosité réduite et un écran en «mode nuit».

En revanche, le rayonnement des téléphones portables et d'autres rayonnements tels que ceux des téléphones sans fil ou du WiFi n'ont pas d'influence négative sur le sommeil, comme l'a constaté une équipe dirigée par l'épidémiologiste environnemental Martin Röösli de l'Institut tropical et de santé publique suisse.

Quelle est l'efficacité des somnifères?

Selon une étude représentative de la caisse maladie Sanitas, près d'une personne sur dix a recours dans notre pays à des médicaments pour mieux dormir. Une recherche menée sous la direction de l'université de Berne a en outre montré que les médecins de famille traitent les problèmes de sommeil chroniques de 70% des patients par des médicaments. Seul 1% se voit prescrire un traitement psychothérapeutique.

«À court terme, les médicaments et les psychothérapies ont le même effet» La psychologue Christine Blume

Mais les somnifères ne servent qu'à lutter contre les symptômes, les problèmes sous-jacents ne sont pas abordés. Cela ne se produit qu'avec les thérapies du sommeil, qui sont donc plus efficaces à long terme et pratiquement exemptes d'effets secondaires, et qui éliminent le risque de dépendance.

Le problème: les listes d'attente pour les thérapies du sommeil sont longues, comme le confirme Christine Blume. Le manque de soins pourrait toutefois être en partie atténué par des aides numériques, comme des applications.