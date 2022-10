A défaut de savoir ce qui se trame dans sa tête, on a décidé de vous demander votre avis!

Sondage

On veut votre avis: Poutine est-il mourant, aigri, parano ou cinglé?

Jeudi, Poutine a fait un nouveau discours glaçant sur l'Occident, avec des relents homophobes. Est-il fou ou simplement dangereux? A défaut de savoir ce qui se trame dans sa tête, tout le monde suppose, envisage, prédit, imagine. La plupart du temps, avec la peur au ventre. Pour souligner cette tendance, on a décidé (avec une pointe d'ironie dans le geste) de vous demander votre avis. Allez, hop: sondage!

Ancien diplomate de l’ère soviétique, Viktor Erofeev disait au magazine de l'Université de Genève que «Poutine est un tsar postmoderne, mais il n’est ni fou ni idiot». Le 24 février, premier jour de l'agression russe en Ukraine, le journaliste Renaud Girard, du Figaro, croyait Poutine «rationnel», «il est en fait paranoïaque». Nous-mêmes, à watson, nous relayions les propos d'un autre Viktor, militant anti-Kremlin de longue date, persuadé que «Poutine est tout simplement devenu fou».

Pour foncer direct au Sondage Vous en pensez quoi?

Pourquoi veut-on le faire perdre plus tôt que prévu? Commentaire ici: Commentaire Non, Poutine n'a encore perdu ni la face, ni la guerre, ni la vie de Fred Valet

Sa santé mentale n'est pas la seule à être disséquée par les spécialistes en tout genre et depuis huit mois. On ne compte plus les théories sur son corps défaillant, ses multiples cancers supposés, cet Alzheimer féroce qui le ronge, sa mort prochaine, voire pire encore: Poutine serait déjà six pieds sous terre, remplacé par une armée de sosies.

Il a beaucoup menti jeudi dans son discours violent contre l'Occident: Poutine ment encore de Patrick Diekmann / t-online

Politiquement, Poutine serait d'ailleurs en «déclin total»: Analyse Pourquoi l'autorité de Poutine décline rapidement de Peter Blunschi

Cette envie irrépressible de parier quotidiennement sur sa santé mentale, physique, politique et militaire a prioritairement trois sources:

Poutine s'est toujours planqué sous un épais mystère. Le penser mourant permet d'espérer la fin de la guerre. Le croire fou peut paradoxalement rassurer l'opinion publique. L'agression de l'Ukraine ne serait alors pas une décision rationnelle.

Notre plus grand fantasme?

Vous en pensez quoi?

Depuis que la guerre a été déclarée, il y a sept mois, vous avez suivi l'évolution du conflit, lu des articles de fond, visionné des documentaires, assisté à des débats animés sur les plateaux TV, croisé de nombreuses suppositions au sujet du maître du Kremlin.

Pour souligner cette tendance à l'analyse au doigt mouillé, on a donc décidé (avec une pointe d'ironie dans le geste) de vous demander votre avis. Sondage en trois facettes:

Santé mentale:

Psychologiquement, Poutine est... Fou Saint d'esprit Frustré Empathique Paniqué Rationnel Psychorigide Paranoïaque Simplement dangereux et homophobe

Santé physique:

Physiquement, Poutine est... En pleine forme Mourant Un peu affaibli Déjà mort Simplement vieux Il allait très mal mais, là, ça va beaucoup mieux Il allait plutôt bien mais, là, c'est pas top top Tant qu'il mange 5 fruits et légumes par jour, pas de souci

Santé politico-militaire:

Politico-militairement, Poutine est... En train de perdre la guerre Lâché par la majorité des Russes En train de gagner la guerre Sur le point de balancer une bombe atomique Très isolé au sommet du pouvoir Soutenu par la majorité de son peuple A deux doigts de signer un traité de paix Condamné à se suicider

(fv)