«Tu détruis ton corps»: ces Suisses risquent leur vie pour être musclés

En Suisse, environ 200 000 personnes ont déjà consommé des anabolisants. La substance crée une dépendance aussi rapide que le speed ou l'ecstasy. Un jeune Suisse, adepte de la pratique, raconte pourquoi il prend des stéroïdes et n'envisage pas d'arrêter.

«J'ai longtemps eu peur des piqûres», raconte Lino (nom modifié). Ce jeune homme de 26 ans pratique le bodybuilding depuis près de huit ans. Il a surmonté sa phobie des aiguilles, car depuis six ans, il s'injecte régulièrement de la testostérone et des anabolisants.

«Une fois que l'on commence à s'injecter, il est généralement difficile de s'en passer» Lino

Lino est loin d'être le seul dans cette situation. Raphael Magnolini, médecin au centre de médecine de l'addiction Arud, en dit plus. On estime qu'en Suisse, environ 200 000 personnes ont été en contact avec des anabolisants. Le rapport aux substances varie fortement d'un centre de fitness à l'autre. Dans certains endroits, la culture de l'utilisation des anabolisants est si ouverte que les substances elles-mêmes y sont distribuées en plus des conseils sur la consommation. Lino confirme:

«En règle générale, celui qui a besoin de substances va simplement voir le plus musclé de la salle» Lino

Même potentiel de dépendance que le speed

On estime que jusqu'à 30% des adeptes du fitness sont concernés, en grande partie des hommes. Environ un tiers des consommateurs réguliers tombent dans la dépendance, selon Magnolini.

Selon un rapport de la Commission mondiale sur la politique des drogues de 2019, le potentiel de dépendance des stéroïdes anabolisants peut être comparé à celui de l'ecstasy, du cannabis ou des amphétamines (speed). Lino est conscient de sa dépendance aux anabolisants. Aujourd'hui, il ne recommanderait pas leur consommation à quelqu'un qui n'a pas l'intention de participer à des compétitions de bodybuilding.

«Ce n'est pas nécessaire. Au final, tu ne fais que détruire ton corps» Lino

En effet, les effets secondaires des anabolisants peuvent être complexes, étendus et durables, comme l'explique Raphael Magnolini, spécialiste des addictions:

«Les effets secondaires aigus, souvent acceptés par les consommateurs, sont par exemple l'acné, le rétrécissement des testicules, l'infertilité, la chute des cheveux, les abcès causés par les injections et l'augmentation douloureuse de la glande mammaire masculine.» Raphael Magnolini

S'y ajoutent des «effets silencieux» qui ne provoquent aucun symptôme pendant longtemps. Il s'agit par exemple d'hypertrophie cardiaque, de troubles du rythme cardiaque, d'épaississement du sang, de lésions du foie et des reins. Par la suite, les consommateurs peuvent être victimes d'un infarctus du myocarde, d'un accident vasculaire cérébral et même de certains cancers, comme le relève Magnolini:

«Le nombre de cas non déclarés de décès liés aux anabolisants est probablement élevé» Raphael Magnolini

Utilisation de médicaments vétérinaires

De plus, les effets secondaires psychiques ne sont pas rares, comme les sautes d'humeur, la modification des sensations et du comportement sexuels, ainsi que la dépression, voire les tendances suicidaires. Lino raconte:

«Si tu ne prends plus la substance, tu te sens comme au fond d'un trou; personne ne veut ça»

Selon lui, il est plus facile de minimiser les méfaits de la substance et de continuer à la prendre. C'est pourquoi, selon le docteur Magnolini, l'arrêt devrait se faire sous surveillance médicale, surtout en présence de symptômes.

«Grâce à l'obtention facile et bon marché de stéroïdes anabolisants, le seuil d'inhibition à l'utilisation a également baissé», ajoute Magnolini. Lino dépense actuellement environ 30 francs par mois. Il consomme selon le modèle dit «blast and cruise». Cela signifie qu'il consomme beaucoup pendant environ trois mois, puis un peu moins pendant trois mois.

Ce faisant, il s'entraîne quatre à six fois par semaine. «Mais pour la plupart des gens, la période "cruise" n'est en fait qu'une excuse pour ne pas arrêter complètement», admet-il. Comme les stéroïdes anabolisants ne sont jamais arrêtés lors du «blast and cruise», l'addictologue trouve cette méthode particulièrement inquiétante.

«Cela signifie qu'il n'y a pas de phase de récupération pour le corps» Magnolini

L'expert constate: «Les dosages utilisés peuvent s'écarter considérablement de l'usage médical et le dépasser plusieurs fois.» Il s'agit même parfois de médicaments qui n'ont pas (ou plus) d'autorisation de mise sur le marché, de substances destinées à la recherche ou même de substances issues de la médecine vétérinaire, par exemple de l'élevage bovin. «Chaque utilisation s'accompagne donc de conséquences pour le corps; plus l'utilisation dure longtemps ou plus les doses sont élevées, plus les conséquences peuvent être marquées.» Celles-ci sont parfois irréversibles.

Les médecins sont dépassés

La plupart des bodybuilders obtiennent des informations sur la consommation de substances auprès de personnes du milieu, sur les réseaux sociaux ou d'autres sites Internet. Ces connaissances sont parfois incomplètes. Lino raconte:

«Les plus jeunes s'injectent parfois depuis plusieurs années et sans jamais s'être fait contrôler. Ils pourraient se faire d'énormes dégâts sans s'en rendre compte» Lino

Le jeune homme estime que «le plus judicieux serait quand même que le médecin prescrive la testostérone».

Lui-même fait régulièrement des analyses de sang, non pas chez un médecin, mais dans un laboratoire indépendant. «J'enregistre ensuite toutes les valeurs sur mon ordinateur portable», explique le jeune homme de 26 ans. La raison: de nombreux médecins sont dépassés par les anabolisants.

«Une fois, j'ai demandé conseil à mon médecin de famille. Il ne connaissait pas du tout la plupart des substances que j'ai énumérées» Lino

Raphael Magnolini estime qu'un contrôle régulier est une bonne chose en cas de «consommation problématique». Néanmoins, «l'autodiagnostic et l'autotraitement comportent toujours des risques». Parmi ceux-ci, on compte les interprétations erronées et un faux sentiment de sécurité.

A cela s'ajoute, selon l'expert, que «tous les médecins sont soumis à des directives strictes, actuellement encore très limitatives, lors de la prise en charge de ces consommateurs et de la prescription de ces médicaments, et doivent en être conscients». Sinon, ils s'exposent à des amendes et même à des peines de prison.

«Du point de vue de l'éthique professionnelle, les dispositions légales actuelles sont toutefois discutables et en partie incompréhensibles» Raphael Magnolini

Une prise en charge adéquate des consommateurs est actuellement excessivement limitée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres substances psychoactives.

Malgré tous les risques, Lino ne compte pas arrêter la consommation d'anabolisants: «J'aime toujours autant ne pas correspondre à la norme de la société.» Son objectif n'est toutefois plus de percer sur la scène du bodybuilding, mais de pouvoir faire du sport le plus longtemps possible – et ce «avec la substance».

