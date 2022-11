Les numéros de téléphone d'utilisateurs de Whatsapp auraient été divulgués à des fins marketing, d'hameçonnage, d'usurpation d'identité et de fraude. Image: Shutterstock

Whatsapp: plus d'un million de numéros suisses ont été volés

L'application de messagerie la plus populaire au monde a été victime d'une cyberattaque ayant divulgué et mis en vente près d'un demi milliard de numéros de téléphone. Des millions de Suisses sont concernés.

Des données de 487 millions d'utilisateurs de Whatsapp sont actuellement en vente sur un forum de hackers. Selon le média spécialisé en technologie Cybernews, le problème, qui dure depuis le 16 novembre, concerne 84 pays.

Parmi ceux-ci: la Suisse, pour laquelle l'article mis à jour ce lundi fait état de 1,6 million de numéros volés. L'Egypte est en tête des pays répertoriés avec 44,8 millions d'utilisateurs impactés.

La liste complète ci-dessous: L'Egypte, l'Italie et les Etats-Unis sont les pays les plus touchés par la cyberattaque contre Whatsapp. cybernews

Cybernews, qui est parvenu à contacter les pirates informatique, ajoute que les numéros de téléphone divulgués sont mis en vente à des fins marketing, d'hameçonnage, d'usurpation d'identité et de fraude.

Meta, la société de Mark Zückerberg qui détient non seulement Whatsapp, mais également Instagram et Facebook, n'a pas voulu réagir. Selon les hypothèses de Cybernews, les criminels pourraient avoir accédé aux données de l'application au deux milliards d'utilisateurs à l'aide du «Web scraping». Il s'agit d'un mode opératoire lisant des données sur une page afin de les enregistrer et qui est interdite par les conditions d'utilisation de WhatsApp.

(mndl)