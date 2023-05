Ce nouvel outil Google va vous aider à ne pas vous faire piéger

Google a déclaré être sur le point de lancer un outil permettant de différencier les images générées par intelligence artificielle de vrais clichés. Il sera graduellement implanté ces prochains mois.

Il est de plus en plus difficile de déceler le vrai du faux en ligne, notamment en ce qui concerne les photos. Pour pouvoir vérifier si une image vue en ligne a été générée par une intelligence artificielle (IA) ou non, Google et sa société mère Alphabet ont décidé de lancer un nouvel outil ces prochains mois.

L'information a été donnée sur le blog de Google par Cory Dunton, l'un des managers de la société, et relayée par Bloomberg. La fonctionnalité est nommé «About this image» (à propos de cette image).

Comment ça marche? Sur Google image, lors d'une recherche de photo inversée ou avec Google Lens, une nouvelle option sera disponible. Celle-ci permettra de vérifier:

Quand une image a été indexée pour la première fois par Google

Quand des clichés similaires ont été indexées pour la première fois par Google

Là où la photo est apparue pour la première fois

Où l'image a été vue en ligne

Intégré sur bureau et mobile

L'outil devrait être lancé dans «les prochains mois» et sera d'abord testé en anglais américain. Il sera d'abord disponible en cliquant sur les «trois petits points» des options dans Google image, en faisant une recherche inversée ou via Google Lens.

Il sera aussi possible d'avoir accès à cet outil sur la version bureau (avec un clic droit) ou sur mobile (en cliquant longuement sur l'image pour avoir accès aux options), «plus tard dans l'année», indique Google.

Un marquage made in Google

Google ayant lui-même un outil de générateur de photos IA, la société a annoncé que toutes ses créations par intelligence artificielle seront désormais «marquées». Ce marquage sera d'ailleurs extensible à d'autres entreprises, comme Midjourney ou Shutterstock, explique le géant.

L'intelligence artificielle est un sujet que Google prend particulièrement au sérieux. Le billet de blog annonçant l'arrivée de «About this image» a été publié le même jour qu'une grande conférence dédiée à l'intelligence artificielle.

