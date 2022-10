Zucki a bien involontairement généré de nombreux memes avec la première version de son avatar. Image: twitter

Même les employés de Zuckerberg en ont ras le bol de son métavers

Des documents et notes internes de Meta ont fuité sur internet, révélant le désamour qu'ont les salariés de la firme pour Horizon Worlds, le projet de métavers cher au cœur de Mark Zuckerberg.

Horizon Worlds, l'espace virtuel immersif développé par Meta, a définitivement de la peine à décoller, malgré l'enthousiasme presque juvénile de son fondateur Mark Zuckerberg. Et l'humeur maussade autour de l'entreprise californienne ne semble pas se dissiper malgré l'annonce que les avatars de la plateforme de réalité virtuelle auront droit à des jambes, requête ultra-demandée par les utilisateurs depuis son lancement).

En effet, Zuckerberg avait déjà pris un tacle quant au fait que les représentations digitales de Horizon Worlds se limitaient à un tronc flottant, muni uniquement de bras et d'une tête.

Le design vieillot de la plateforme avait en outre fait grincer des dents dès son baptême. Car, pour nombre d'utilisateurs, à quoi bon sortir plus de 10 milliards de dollars si c'est pour finir avec des images dignes d'un jeu vidéo des années 1990?

Cerise 3D sur le gâteau digital, le premier avatar du fondateur de Facebook, froid et peu réaliste aux côtés de la tour Eiffel et de la Sagrada Familia, avait subi une vraie vague de bashing sur Twitter. Vexé, Zuckerberg avait promptement remplacé l'avatar claqué au sol par une carcasse fictive bien plus convaincante. Mais le mal était fait: une quantité astronomique de memes s'était déjà répandue sur Twitter.

En soi, l'histoire est assez cocasse. Mais elle ne s'arrête pas là.

Ce mois-ci, c'est l'expérience de Horizon Worlds dans son intégralité qui s'est prise des mauvais points, et ils sont distribués par les employés de Meta eux-mêmes.

En effet, des documents comprenant des notes internes et des mémos échangés entre employés ont fuité sur internet, révèle le média The Verge. Ces sources indiquent que les employés bossant sur Horizon Worlds ne sont pas convaincus par l'ambitieux projet, et rechignent même à se rendre dans le métavers. En cause, la médiocrité de la qualité graphique, et l'expérience utilisateur mal fichue.

Et, comme le relaie le site 01net.com, une note de service rédigée par le vice-président du métavers justifie le peu d'enthousiasme des salariés:

«Les commentaires de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et beaucoup d’entre nous dans l’équipe montrent que les coupures, les problèmes de stabilité et les bugs empêchent notre communauté de faire l’expérience de la magie d’Horizon. En termes simples, pour qu’une expérience devienne agréable, elle doit d’abord être utilisable et bien conçue». Note de service rédigée par Vishal Shah, vice-président du métavers de Meta

Dans une note du 15 septembre, il écrit: «si nous ne l'aimons pas (réd: Horizon Worlds), comment peut-on s'attendre à ce que les utilisateurs l'aiment?» Et quelques semaines après, le responsable a émis une note de service pour forcer les employés à se connecter à la plateforme virtuelle au moins une fois par semaine, précisant que les managers en seront tenus pour responsables, révèle encore le site The Verge.

Quelques semaines plus tard, le vice-président a littéralement publié une note sous forme de supplication:

«Tous les membres de cette organisation devraient se donner pour mission de tomber amoureux d’Horizon Worlds. Vous ne pouvez pas le faire sans l’utiliser. Entrez là-dedans. Organisez des moments pour le faire avec vos collègues ou vos amis.»

Voilà qui promet une belle ambiance aux afterworks de Meta.

(jod)