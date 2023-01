«Que des filles nues?!» Grâce à Ana, vous allez (enfin) comprendre Tiktok

Si vous êtes un boomer dans l'âme et que vous ne savez pas comment utiliser Tiktok de manière appropriée et constructive, cet article est fait pour vous. Ana, la «djeune» de watson va vous prendre par la main et vous expliquer comment utiliser l'application sans pour autant voir apparaître tout et n'importe quoi sur son écran. N'ayez pas peur, tout va bien se passer.

Rappelez-vous, nous sommes en plein confinement et ce réseau social au nom bizarre, Tiktok, prend une ascension fulgurante. Très populaire auprès des plus jeunes (10-15 ans), le réseau social a su s'imposer auprès de la grande majorité de la population mondiale. Histoire de mieux comprendre son impact, selon le blog spécialisé meltwater, Tiktok c'est 1,2 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde en 2022. Et l'application est disponible dans 155 pays et 75 langues.

On entend encore bien souvent des gens se plaindre de Tiktok qu'ils prononcent TocToc... pitié, ne soyez pas ces gens. Ils disent ne rien comprendre et se sentent agressés par l'application quand ils l'ouvrent. Ces gens, ce sont des boomers. Mon collègue Sven, 31 ans, est un boomer dans l'âme. Il m'explique déconcerté:

«j'ai entré "bouquin" comme centre d'intérêt et j'ai que des filles à moitié dénudées» Sven, ce boomer de 31 ans.

Mais Sven le boomer de 31 ans n'est pas le seul à être déconcerté par autant de contenu non désiré. Il y a plein de monde dans son cas qui ne l'avoue qu'à demi-mot.

Voici mes quatre astuces pour ne pas se laisser déborder par l'algorithme de Tiktok.

Mais alors Jamy, comment ça marche?

Comme toute application recensant des données, Tiktok fonctionne avec un algorithme. En l'occurrence, lorsque vous entrez vos données personnelles telles que votre genre (masculin ou féminin) ou encore vos centres d'intérêt, Tiktok vous propose du contenu plus ou moins en cohérence avec ces informations.

Toutefois, il peut arriver que le réseau social ne prenne que très peu en compte vos données personnelles et n'en fasse qu'à sa tête. Si vous avez le même problème que mon collègue Sven, et que Tiktok vous propose un contenu non désirable, il existe plusieurs solutions. Explications.

Remplir correctement vos données personnelles

Alors oui, cela paraît évident, mais encore beaucoup trop de personnes remplissent ces formulaires à la légère. Restez concentré sur votre mission et ne cochez QUE ce que vous êtes sûr d'apprécier.

Swippez directement lorsqu'une vidéo ne vous plait pas

Malgré votre précision lors de votre inscription, il peut arriver que l'algorithme de Tiktok vous propose une vidéo virale dans votre pays ou votre région. Et si cette dernière ne vous plait pas, voici mon conseil: passez directement à autre chose! La moindre petite seconde perdue sur cette vidéo, ne serait-ce par curiosité, sera prise en compte par l'application qui vous proposera donc davantage de contenu du même genre.

Optez pour l'option «pas intéressé»

Une autre option est également possible: faites savoir à Tiktok que cette vidéo ne vous intéresse pas. Pour ce faire, restez appuyé sur l'écran quelques secondes puis, dans le menu qui apparaît, cliquez sur «💔 pas intéressé(e)». Automatiquement, l'application passera à la vidéo suivante.

Image: capture d'écran tiktok

Notez qu'un algorithme se base sur les données, mais aussi sur les habitudes de comportement de l'utilisateur. Il vous faudra donc certainement répéter ces étapes plusieurs fois afin que Tiktok puisse définitivement comprendre ce que vous souhaitez y voir, des livres pour Sven en l'occurrence.

Passez sur le fil «suivis»

Par défaut, Tiktok vous affiche le fil appelé «Pour toi». Il s'agit du fil qui vous propose du contenu produit par des personnes auxquelles vous n'êtes pas forcément abonnés. Pour les plus boomers d'entre vous, cela équivaut à la section «Explorer» sur Instagram.

Pour éviter cela, préférez basculer sur le fil «Suivis», qui vous montrera uniquement le contenu produit par les personnes auxquelles vous êtes abonnées. Fini les nanas «à moitié dénudées» comme dirait Sven, à moins que ce soit le genre de comptes auxquels vous êtes abonnés (on ne veut pas savoir).