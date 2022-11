«On peut uriner avec un tampon?» Les hommes n'y connaissent rien aux règles

Ses vidéos sont devenues virales sur la Toile. L'une d'elles a même accumulé plus de six millions de vues sur TikTok . Dans l'ensemble, les internautes ont déposé des commentaires bienveillants. «Je pense que le gars qui disait un tampon, voulait dire un tampon à la fois, lol», a notamment réagi l'un d'eux. Une autre en a profité pour faire passer le test à ses proches. «C'est inquiétant de les entendre, le système éducatif a échoué», a réagi, soucieuse, une autre utilisatrice.

Social media done right. A l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, une tiktokeuse, dont le compte s'appelle RoevBros, a décidé d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient afin d'attirer l'attention des femmes sur l'importance de faire entendre leurs voix à travers les urnes le 8 novembre prochain.

«Cette fois-ci, je voterai démocrate sans hésitation»

Avec les élections de mi-mandat et tout ce qui se passe dans ce pays, du droit à l'avortement à l'inflation, watson a voulu savoir si les Américains étaient encore prêts à voter et s'ils gardaient de l'espoir. Rencontre avec Josi qui, toute sa vie, a hésité entre républicains et démocrates.

Josi a 60 ans. Elle se considère comme une personne saine de corps, d'esprit et d'âme. Elle est mariée et a quatre enfants, trois fils et une fille, qui ont tous entre 25 et 35 ans. Comme dans de nombreuses familles américaines, surtout depuis les élections de 2016 qui ont fait de Donald Trump le président, tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques. Cela ne change rien au fait qu'elle aime partager et discuter de tous types de sujet avec chacun de ses enfants, dont elle parle avec beaucoup de fierté et d'amour.