Elle nourrit son bébé comme un poulet en lui jetant à manger par terre

Bienvenue sur TikTok, ce réseau social merveilleux où on donne à manger au bébé en lui lançant des snacks par terre, à même la moquette.

Et l'award du meilleur parent de l'année est décerné à... Raquel Tolman, une Américaine qui vit dans l'Utah. En postant sa vidéo «astuce» pour nourrir son bébé en lui jetant de la nourriture sur la moquette comme à un poulet qu'elle engraisse pour Noël, cette mère ne s'attendait sûrement pas à la voir devenir virale.

Sa vidéo, postée le 2 décembre sur TikTok, ce réseau social avec un certain nombre de gens étranges, a déjà été vue plus de 8 millions de fois. Elle y explique que c'est de cette façon, «comme un poulet», qu'elle nourrit son bébé quand elle est malade.

Certains internautes ont trouvé ça très drôle. Une certaine Gabby, qui poste des vidéos d'elle en train de s'entraîner à faire des sons bizarres avec sa gorge, a commenté: «Go avoir un enfant pour faire ça». Une autre, qui aime enfoncer des portes ouvertes, a écrit: «COMME SI C'ETAIT UN POULET». Un autre encore a raconté ses propres traumas: «Mes parents alignaient des Cheerios dans la maison pour m'apprendre à marcher.»

Et la pédiatre , elle en pense quoi?

D'autres ont souligné qu'un tapis ou une moquette, c'est dégueulasse. Et que non, ce n'est pas la bonne manière de renforcer son système immunitaire (et qu'accessoirement, c'est pas hyper sympa.) C'est le même avis que partage Jessica Madden, une pédiatre interrogée à ce sujet par Insider. Selon cette dernière, «c'est particulièrement vrai si le sol est dans un ménage où les chaussures ne sont pas enlevées, et/ou s'il y a des animaux qui passent du temps à l'extérieur».

Et vous, vous pensez quoi de cette «astuce» pour nourrir un bébé? C'est monstre drôle, je vais faire pareil et lancer un joghurt par terre à mon gosse! C'est nul, que font les services sociaux? MAIS QUE FAIT LA POLICE?! C'est un peu naze, mais j'en attendais pas moins d'une «astuce» TikTok. Bof, si ça peut lui faire des anticorps... En vrai, je m'en fous.

Si la médecin reconnaît que renforcer le système immunitaire des bébés est une bonne chose, ça n'est pas en leur lançant intentionnellement de la nourriture par terre qu'il faut le faire. «Il existe de nombreux moyens plus sûrs [...], notamment l'allaitement, les probiotiques, les vaccins ou l'exposition aux frères et sœurs plus âgés et aux autres enfants.» Jessica Madden a déclaré encore qu'il était normal qu'un bébé mange accidentellement de la nourriture tombée par terre, mais qu'il est recommandé de poser l'enfant sur une nappe ou un tapis facile à nettoyer, et de placer ses snacks dans un bol.

