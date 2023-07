Le plus gros python de Floride a été capturé

Vidéo: watson

Ce serpent a battu un record

Un chasseur de serpents a attrapé un python birman de près de 6 mètres en Floride. La vidéo est impressionnante.

Plus de «Société»

La Floride, c'est comme l'Australie, un endroit rempli d'animaux terrifiants. Cette fois, c'est un python qui se retrouve sous les projecteurs et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un python birman de 5,79 mètres. L'animal a été capturé ce 14 juillet à l'ouest de Miami, dans la région humide et marécageuse des Everglades.

Sur la vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir Jake Waleri, 22 ans, attraper et lutter à mains nues avec le reptile géant de 56,6 kilos.

Le plus long python jamais observé en Floride

Dans un communiqué, l'organisation dédiée à la recherche et à la protection de l'environnement Conservancy of Southwest Florida a fait savoir qu'il s'agit du python le plus long jamais capturé en Floride. Le reptile dépasse de peu un autre python birman de 5,71 mètres qui avait été attrapé dans cet Etat américain en 2020.

«Nous avions le sentiment que ces serpents pouvaient être aussi gros et nous en avons maintenant la preuve» Ian Easterling, biologiste

Le python birman, ramené du Sud-Est asiatique à la fin du siècle dernier, compte parmi les plus gros serpents du monde. Celui-ci a trouvé un écosystème parfait pour se reproduire dans les Everglades, une vaste zone humide subtropicale dans le sud de la Floride.

Parce que ce serpent constricteur n'a pas de prédateur naturel et se nourrit d'autres reptiles, d'oiseaux et de mammifères, sa présence massive menace la faune et la flore. C'est pourquoi l'animal a été tué. En effet, l'État de Floride permet aux chasseurs de capturer ou de tuer les serpents qui déciment la faune locale comme les lynx ou les ratons laveurs. (sbo)



Vidéo: watson

La Floride, ce petit coin de paradis

Un alligator de 3 mètres trouvé dans les rues de Tampa Vidéo: watson

Les images saisissantes d'un ouragan en Floride Vidéo: watson