Le monstre du Loch Ness aperçu? «Ma vidéo prouve son existence»

«J'ai remarqué une éclaboussure et un mouvement sur l'écran apparaissant sur la droite et une longue forme noire qui restait à la surface de l'eau, se déplaçant très lentement, contrairement à un gros poisson qui bondirait hors de l'eau, mais se submergerait ensuite. Cet objet n'était pas un poisson, ni une bûche d'ailleurs. Il se déplaçait à une vitesse contrôlée, lente, contrairement à une bûche qui se déplacerait avec le courant.»



«Je crois que c'est une créature vivante. On voit une queue en gris ombragé, une bosse ronde noire incurvée au centre, et ce qui ressemble à une nageoire près de l'avant de la créature. La tête et le cou forment un angle par rapport au reste du corps, et il y a ce qui ressemble à un long museau.»

Eoin O'Faodhagain The Daily Mirror