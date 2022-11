Cette course-poursuite à Los Angeles est digne d'un film hollywoodien

La police a tiré plusieurs coups de feu sur l'homme qui se trouvait dans la voiture. On ne sait pas si le fugitif a été blessé. L'homme était toutefois encore en mesure de marcher lorsque la police l'a fait sortir de la voiture et l'a arrêté. (fwe)

Au départ, la police a repéré un homme qui conduisait bizarrement. Les autorités ont voulu arrêter le véhicule avec son occupant, mais au lieu d'obtempérer, le fugitif a accéléré et la course-poursuite à travers Los Angeles a commencé:

Des coups de pistolet, une voiture en feu et d' innombrables véhicules défoncés... C'est la conclusion d'une course-poursuite qui a eu lieu à Los Angeles la semaine dernière.

Plus de «Société»

Les plus lus

Une infirmière ampute le pied d'un patient pour «le ramener à la maison»

Après avoir privé un patient mourant de son pied blessé, l'infirmière Mary K. Brown aurait tenté de subtiliser le membre découpé à des fins peu... traditionnelles.

C'est un scénario comme il n'en existe que dans la tête de Stephen King. Et pourtant, ce sont bien sur d'authentiques sources judiciaires que se base le Washington Post. Ce mardi, l'Américaine Mary K. Brown vient d'être inculpée pour «grabuge» et «préjudice corporel important et intentionnel sur une personne âgée». Deux chefs d'accusation pour lesquels la prévenue encourt jusqu'à 92 ans de prison.