L'abonnement Premium de YouTube pourrait bientôt être le seul moyen de regarder des vidéos en très haute résolution. image: DPA

Youtube veut faire payer certaines vidéos et ça énerve les utilisateurs

La plateforme vidéo de Google serait sur le point de rendre la résolution 4K payante. Seuls les abonnés Premium y auraient accès. Certains utilisateurs ont remarqué quelques changements qui interrogent, mais agacent aussi.

Un article de

Sur YouTube, plusieurs résolutions sont disponibles pour regarder une vidéo: de la plus basse à 144p, à la plus haute 2160p, c'est à l'utilisateur de choisir. Et si la haute résolution est devenue une habitude pour tous, cela pourrait bientôt changer. C'est tout cas ce que rapporte le portail tech MacRumors lundi.

En effet, plusieurs internautes, notamment sur les plateformes Reddit et Twitter, ont partagé des captures d'écran montrant les résolutions disponibles pour une vidéo en cours de lecture. Sous l'option 2160p, autrement dit la résolution 4K, on y trouve la mention Premium.

«Donc, après avoir testé jusqu'à 12 publicités sur YouTube pour les utilisateurs non Premium, certains utilisateurs signalent maintenant qu'ils doivent également obtenir un compte Premium juste pour regarder des vidéos en 4K.»

Pour un autre utilisateur, la fonction est complétée par la mention Tap to upgrade, en français «tapez pour mettre à jour». En gros, cette option ne sera disponible que si vous aurez souscrit à l'abonnement payant Premium, soit 15,90 francs par mois.

Une nouveauté pas si nouvelle

A priori, cette mise à jour n'a pas encore été déployé au niveau mondial. Il semblerait que Google ne soit qu'en phase de test et ne propose cette option qu'à un échantillon d'utilisateurs. Il est toutefois fort possible qu'elle puisse s'appliquer à tous très prochainement.

Notez que l'abonnement Premium de YouTube existe déjà. Elle permet entre autres de visionner les vidéos sans publicité et d'accéder au service de streaming YouTube Music. Aussi, les internautes ayant souscrit à l'abonnement payant de YouTube peuvent également enregistrer les vidéos et les visionner sans être connecté à Internet.

Le service d'abonnement semble se porter plutôt bien. Il y a un an seulement, Google annonçait avoir déjà gagné 50 millions d'abonnés sur YouTube Music et YouTube Premium. Il est toutefois possible que la forte croissance, qui a certainement profité de la pandémie et des différents confinements, ait entre-temps nettement ralentie et que Google cherche de nouvelles manières d'augmenter ses bénéfices.

Pour l'heure, chaque résolution vidéo est gratuite. Si l'option de visonnage en 2160p ne s'affiche pas, c'est parce que toutes les vidéos ne sont pas proposées dans cette haute résolution.

(t-online/cpf)

Traduit et adapté de l'allemand par sia