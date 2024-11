Image: www.imago-images.de

Pierre Palmade n'aurait «pas compris l'ampleur» de son geste

L'humoriste français comparaît aujourd'hui au tribunal de Melun, un an et demi après le grave accident qu'il a causé à Villiers-en-Bière. Il encourt jusqu’à 14 ans d’emprisonnement et 200 000 euros d'amende.

Plus de «Société»

Le tribunal correctionnel de Melun sera le théâtre d'un procès qui enverra Pierre Palmade en prison ou non. Dix-huit mois après l'accident terrible qu'il a provoqué après des soirées de débauche, où drogue et sexe à gogo auraient coulé à flots.

Au volant de sa Peugeot 3008, ce 10 février 2023, Pierre Palmade a brisé le destin d'une famille: un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui perd le bébé qu'elle attendait.

S'enclenche alors une tempête médiatique, sur fond de toxicomanie. La vie de l'homme de 54 ans est scannée: il aurait pratiqué le chemsex, entre soirées orgiaques et drogue à gogo. C'est surtout la vitrine d'un homme à la dérive, qui se shootait pour ne jamais dormir.

C'est une existence dévoilée au grand jour et tout un monde qui s'effondre pour le comédien qui voit ses amis et amies le lâcher un à un. Palmade va ensuite disparaître des radars.

Où a-t-il disparu?

Que s'est-il passé en 18 mois, qu'a-t-il fait? Il vit actuellement à Bordeaux, selon la presse française. Après avoir obtenu sa liberté provisoire, en raison de son état de santé, et s'est semble-t-il, selon l'un de ses rares amis, façonné une nouvelle santé. Même si elle reste fragile.



Pierre Palmade a pris beaucoup de poids compte tenu de son traitement médicamenteux. Mais le plus important: «il est sobre», confirme la source interrogée par BFMTV.

Le problème est plus profond: il minimise les faits.

«Pierre n’a toujours pas compris l’ampleur de ce qui s’est passé» Un vieil ami de Pierre Palmade interrogé par BFMTV

Enfermé dans cette ignorance, «il écrit, écrit et écrit encore», renseigne ce même ami. Il envoie une multitude de pièces de théâtre, qui sont refusées poliment, selon les informations de la chaîne française. Aussi, il soumettrait des textes, des sketches, des pièces sous pseudonyme.

Ce besoin de noircir des pages et de travail acharné est motivé par un besoin de renflouer les caisses. Pierre Palmade friserait la banqueroute, endetté jusqu'au cou selon la presse française. Dans le petit monde artistique parisien, il se disait que l'humoriste «vivait au-dessus de ses moyens depuis des années, grâce à des avances financières sur ses projets artistiques».

Pour combler le fossé financier, il a déjà vendu sa maison de Cély-en-Bière pour plus d'un million d'euros.

Le pardon pour obsession

Outre ces déboires financiers, l'acteur français a une autre obsession: il veut être pardonné par la famille touchée et le milieu artistique - désormais lâché par son entourage et sa garde rapprochée dans le milieu. Un ancien ami, cité par BFMTV, détaille:

«Pendant 25 ans, il a été surprotégé par son entourage professionnel et amical»

Mais ce 20 novembre, impossible de compter sur ses alliés. Il lui faudra affronter la justice, seul. L'un de ses proches a confirmé que l'humoriste allait se rendre à son procès qui s'ouvre aujourd'hui, qui pourrait l'envoyer jusqu’à quatorze années à l'ombre et 200 000 euros d’amende en prime.

Au matin, Palmade était bel et bien présent au tribunal correctionnel de Melun. Il a par ailleurs rejeté le jugement pour homicide involontaire, le regard hagard, selon les premiers témoignages. (svp)