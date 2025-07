Les requins bouledogues sont des espèces migratrices (image d'illustration) Image: EPA LUSA

Pourquoi les requins bouledogues squattent les plages de Sydney

Les squales passent de plus en plus de temps au large de la cité australienne, révèlent des scientifiques. Et il est possible qu'ils y soient un jour présents toute l'année.

Plus de «Société»

Les requins bouledogues s'attardent de plus en plus longtemps sur les plages de Sydney en raison du réchauffement de la température des océans, ont indiqué des chercheurs vendredi. Ces derniers estiment que les squales pourraient un jour y rester à l'année.

Ces prédateurs sont des espèces migratrices, qui se dirigent vers le nord en hiver quand la température de l'océan à Sydney descend en dessous de 19 degrés Celsius, pour se prélasser dans les eaux plus chaudes du Queensland, au nord du pays.

Une équipe de scientifiques a analysé 15 années de suivi acoustique de 92 requins migrateurs marqués dans une zone comprenant la plage populaire de Bondi Beach et le port de Sydney. Il en ressort que les requins passent en moyenne 15 jours de plus qu'en 2009 au large de la côte de Sydney en été, explique Nicolas Lubitz, chercheur à l'université James Cook.

«S'ils restent plus longtemps, cela signifie que les humains et les proies restent plus longtemps en leur présence». «Il se pourrait que dans quelques décennies, les requins bouledogues soient présents toute l'année dans les eaux au large de Sydney», a-t-il ajouté.

Naissances plus au sud

Les attaques de requins sont rares en Australie et la plupart des blessures graves proviennent de trois espèces: les requins bouledogues, les grands requins blancs et les requins-tigres, selon la base nationale de données.

Cette biologiste vous explique quoi faire si vous croisez un requin Vidéo: watson

Le changement climatique pourrait également affecter les schémas de reproduction, explique Lubitz, qui cite de premiers éléments indiquant que de jeunes requins apparaissent dans des rivières au sud du pays. Il semblerait également que les habitats d'été des grands requins blancs, qui préfèrent les eaux froides, diminuent dans les régions du nord de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. (jzs/ats)