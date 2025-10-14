stratus fréquent10°
Cette société fait boire du vin aux animaux

Muttley&#039;s Estate produit du vin pour animaux.
Les produits de Muttley's Estate ont rapidement trouvé une clientèle.Image: AFP

En Nouvelle-Zélande, Muttley's Estate commercialise un vin sans alcool infusé à l'herbe-aux-chats. Le but: permettre aux animaux de compagnie de se détendre.
14.10.2025, 07:5514.10.2025, 07:55

Après une longue journée passée à vadrouiller dans le quartier ou à protéger la maison, les animaux de compagnie néo-zélandais ont désormais un nouveau moyen de se détendre: un vin sans alcool infusé à l'herbe-aux-chats.

Champawgne, Purrno Noir ou encore Sauvignon Bark: la société Muttley's Estate, basée à Auckland, commercialise ses boissons à grand renfort de jeux de mots en anglais. Son gérant, John Roberts, a déclaré avoir commencé à fabriquer du vin pour animaux après avoir vu des produits similaires, comme de la bière pour chiens, à l'étranger. «C'est bon pour les situations stressantes», explique-t-il.

Voici où on trouve le plus de chats en Suisse

Sa famille dirige une entreprise pharmaceutique vétérinaire, ce qui lui a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour commencer à développer ces nouveaux produits pour animaux de compagnie.

Difficultés à l'exportation

Le vin a rapidement trouvé une clientèle en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'entreprise espère s'étendre en Asie et en Amérique du Nord.

«Je ne suis pas sûr que nous aurions eu le même succès si nous l'avions commercialisé comme une friandise pour animaux de compagnie»
John Roberts

L'entreprise a néanmoins rencontré quelques difficultés à l'exportation. Certains pays tentent d'«appliquer des taxes» au vin jusqu'à ce qu'ils «se rendent compte qu'il n'est pas alcoolisé», explique-t-il. (jzs/ats)

L’article