Cette société fait boire du vin aux animaux
Après une longue journée passée à vadrouiller dans le quartier ou à protéger la maison, les animaux de compagnie néo-zélandais ont désormais un nouveau moyen de se détendre: un vin sans alcool infusé à l'herbe-aux-chats.
Champawgne, Purrno Noir ou encore Sauvignon Bark: la société Muttley's Estate, basée à Auckland, commercialise ses boissons à grand renfort de jeux de mots en anglais. Son gérant, John Roberts, a déclaré avoir commencé à fabriquer du vin pour animaux après avoir vu des produits similaires, comme de la bière pour chiens, à l'étranger. «C'est bon pour les situations stressantes», explique-t-il.
Sa famille dirige une entreprise pharmaceutique vétérinaire, ce qui lui a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour commencer à développer ces nouveaux produits pour animaux de compagnie.
Difficultés à l'exportation
Le vin a rapidement trouvé une clientèle en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'entreprise espère s'étendre en Asie et en Amérique du Nord.
L'entreprise a néanmoins rencontré quelques difficultés à l'exportation. Certains pays tentent d'«appliquer des taxes» au vin jusqu'à ce qu'ils «se rendent compte qu'il n'est pas alcoolisé», explique-t-il. (jzs/ats)