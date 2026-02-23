Vidéo: watson

Ce tableau du Louvre voulait dénoncer un prince déchu

Une photographie d’Andrew Mountbatten-Windsor le jour de son arrestation a été exposée au Musée du Louvre à Paris dimanche. Un happening que l'on doit à des militants du groupe antimilliardaires «Everyone Hates Elon» (Tout le monde déteste Elon).

Des militants du groupe antimilliardaires «Everyone Hates Elon» (Tout le monde déteste Elon) se sont rendus au musée du Louvre à Paris dimanche pour y accrocher une image d'Andrew. L'image a été capturée par un photographe de l'agence Reuters le 19 février, alors que le prince déchu était assis à l’arrière d’une voiture quittant un commissariat de police, le jour de son arrestation.

But de la démarche: Appeler à ce que le membre de la famille royale disgracié soit traduit en justice.

Les militants ont également collé une étiquette sous la photographie sur laquelle on pouvait lire: «Il transpire maintenant – 2026». La photo et la légende sont restées exposées pendant 15 minutes avant d’être retirées par le personnel du Louvre.

Andrew Mountbatten-Windsor, le frère cadet du roi Charles d’Angleterre, a été arrêté jeudi, jour de son 66e anniversaire, soupçonné d’abus de pouvoir après avoir été accusé d’avoir envoyé des documents confidentiels du gouvernement britannique à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel américain décédé dans sa cellule.

La police britannique a déclaré vendredi qu’elle contactait d’anciens agents de protection qui travaillaient pour Andrew Mountbatten-Windsor, exhortant toute personne ayant des allégations d’infractions sexuelles liées à Jeffrey Epstein à se manifester.

sbo avec l'AFP