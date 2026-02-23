Ce tableau du Louvre voulait dénoncer un prince déchu
Des militants du groupe antimilliardaires «Everyone Hates Elon» (Tout le monde déteste Elon) se sont rendus au musée du Louvre à Paris dimanche pour y accrocher une image d'Andrew. L'image a été capturée par un photographe de l'agence Reuters le 19 février, alors que le prince déchu était assis à l’arrière d’une voiture quittant un commissariat de police, le jour de son arrestation.
But de la démarche: Appeler à ce que le membre de la famille royale disgracié soit traduit en justice.
Les militants ont également collé une étiquette sous la photographie sur laquelle on pouvait lire: «Il transpire maintenant – 2026». La photo et la légende sont restées exposées pendant 15 minutes avant d’être retirées par le personnel du Louvre.
Andrew Mountbatten-Windsor, le frère cadet du roi Charles d’Angleterre, a été arrêté jeudi, jour de son 66e anniversaire, soupçonné d’abus de pouvoir après avoir été accusé d’avoir envoyé des documents confidentiels du gouvernement britannique à Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel américain décédé dans sa cellule.
La police britannique a déclaré vendredi qu’elle contactait d’anciens agents de protection qui travaillaient pour Andrew Mountbatten-Windsor, exhortant toute personne ayant des allégations d’infractions sexuelles liées à Jeffrey Epstein à se manifester.
sbo avec l'AFP