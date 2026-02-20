Eric Dane était âgé de 53 ans. Keystone

Une icône de «Grey's Anatomy» est décédée

L'acteur Eric Dane, rendu célèbre pour son rôle dans la série Grey's Anatomy, est mort selon plusieurs médias américains. Il souffrait d'une une sclérose latérale amyotrophique depuis l'an dernier.

L'acteur américain de la série Grey's Anatomy Eric Dane est décédé à 53 ans, selon des informations publiées jeudi par les médias américains. Il avait annoncé l'an dernier qu'on lui avait diagnostiqué une sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Ce trouble neurologique également connu sous le nom de maladie de Lou Gehrig.

Sa famille a déclaré dans un communiqué cité par CBS et d'autres médias:

«C'est le coeur lourd que nous annonçons qu'Eric Dane est décédé jeudi après-midi, à l'issue d'un combat courageux contre la SLA»

Eric Dane, né à San Francisco, a fait ses débuts à la télévision en 1991 dans un épisode de la série Sauvés par le gong.

Son rôle marquant dans Grey's Anatomy a commencé en 2006, dans lequel il incarnait le séduisant chirurgien Dr. Mark Sloan. Il est apparu dans 139 épisodes jusqu'en 2021.

Il a également joué dans la série dramatique de HBO Euphoria, où il incarnait Cal Jabobs. (sda/ats/afp/svp)