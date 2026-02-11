ciel clair
Etats-Unis: Une tortue échappe à l'incendie de sa cabane

Leo, une tortue californienne, tente d'échapper aux flammes de son cabanon.
Leo, une tortue californienne, tente d'échapper aux flammes de son cabanon.capture d'écran: tiktok

Cette tortue a eu chaud

Qui a dit que les tortues étaient lentes face au danger imminent? Certainement pas Leo, un rescapé de l'incendie dramatique de sa cabane, ce week-end.
11.02.2026, 20:1011.02.2026, 20:10

L'histoire pourrait faire l'objet d'une fable: la fuite de Leo la tortue des flammes de son cabanon. L'animal a fait preuve d'une rapidité surprenante lorsqu'un incendie s'est déclaré dans son abri de jardin, situé dans la cour arrière d'une maison de Fullerton, ville située dans le nord du comté d'Orange, en Californie.

Les images de vidéosurveillance, relayées notamment par la chaîne ABC News et sur le compte TikTok de ses propriétaires, montrent le petit animal surpris par les flammes, avant de se mettre à l'abri à toute vitesse.

Vidéo: watson
Vidéo: watson

Selon la chaîne locale KTLA, la propriétaire de Leo, Hyeri Tom, se trouvait à ce moment-là à une fête pour le Super Bowl. «Nos voisins l'ont vu, se sont précipités et ont réussi à l'éteindre avant qu'il ne se propage», a-t-elle déclaré.

Après avoir rebaptisé son compte TikTok @leothemolesstort («Leo la tortue sans maison»), Hyeri Tom a rapidement rassuré quant à l'état de santé de son compagnon:

«Leo est sain et sauf»
Hyeri Tom, propriétaire de Leo la tortue

«Sérieusement, je suis infiniment reconnaissante envers mes voisins attentifs qui ont aidé à éteindre l'incendie», a-t-elle encore remercié. «La lampe chauffante est tombée et a enflammé le substrat. Je publie ce message pour avertir les autres propriétaires de tortues: fixez bien vos lampes chauffantes. Cela aurait pu avoir des conséquences dramatiques.»

Propriétaires de Caroline et autres aimables reptiles, vous voilà prévenus. (mbr)

