Le Migaloo fendant les eaux et l'hélicoptère approchant pour apporter des glaçons. crédit: Migaloo

Ce superyacht sous-marin est prêt pour l'apocalypse

Il faut croire que le drame du Titan ne refroidit pas tous les gigariches, puisque voici un sous-marin d'apparat à deux milliards de dollars.

Vous êtes un «milliardaire visionnaire en quête d'aventure?» Alors il vous faut un superyacht sous-marin, selon Christian Gumpold, CEO de Migaloo, la société autrichienne qui commercialise ce submersible au luxe extravagant.

Tout est extravagant, l'élégance est frôlée, puis reléguée derrière face à la facilité de la démesure. crédit: migaloo

«Nous pensons que les superyachts submersibles sont l'avenir du yachting»

Et quel avenir. Ce nouveau joujou indispensable coûte deux milliards de dollars, hors option, alors heureusement que la fortune des milliardaires a doublé depuis 2020.

Pendant ce temps 👇 Voici à quel point les Suisses se sont appauvris en 20 ans

Et le Migaloo M5, le petit nom de ce monstre des mers, a, en effet, de quoi faire tourner la tête:

Il peut être en plongée pendant quatre semaines à une profondeur de 250 mètres,

Il peut naviguer (sans pause) sur 15 000 kilomètres, soit quasiment la distance entre la ville australienne de Perth et Bordeaux.

17 000 kilomètres entre Perth et Bordeaux: vous pouvez admirer le plus vieux bâtiment colonial d'Australie puis acheter un vignoble en France. Et avant de remonter la mer Rouge, vous pouvez faire une escale à Djibouti ou un petit détour à Dubaï.

Mais sinon quelques infos supplémentaires sur le Migaloo M5:

Il fait 165,8 mètres de long (plus que trois piscines olympiques, d'ailleurs, il a aussi une piscine à bord),

Il embarque deux sous-marins «miniatures» et un bateau limousine.

Voici le Migaloo et ses mini sous-marins. Vous pouvez embarquer dans votre mini sous-marin et rejoindre discrètement le plus grand, planqué dans quelque part au large de Saint-Tropez. crédit: migaloo

Il a son héliport et accueille aussi une montgolfière et des drones.

et des drones. On peut y garer deux véhicules d'expédition (à chenilles ou type SUV), par exemple pour prendre l'apéro sur la banquise:

Quoi de mieux qu'un village temporaire sur la glace avant de rentrer faire un sauna dans son sous-marin? crédit: migaloo

L'armateur précise bien que tout est modifiable sur mesure pour sa clientèle exigeante. Toutefois, les premières images dénotent un certain m'as-tu-vu et un amour de la feuille d'or.

Un petit côté bling-bling, on notera le bon goût des ces petits cavaliers-chevaux-lampes en marbre. crédit: migaloo

Le bar doré a un côté Nautilus avec ses tuyaux et on aperçoit un bassin turquoise dans le fond, toujours cerclé d'or. En revanche, l'escalier ne semble pas forcément sûr.

Du doré et des tubes dorés. Et encore du marbre. crédit: migaloo

On peut même y faire du feu. On se demande ce qui peut mal tourner dans un sous-marin.

Du doré, des bulles et un coucher de soleil: deux milliards de dollars. crédit: migloo

Et à voir les images promotionnelles, on peut penser que ce sous-marin démesuré sera le véhicule idéal pour que Zuckerberg puisse fuir de son bunker lors du prochain incendie à Hawaï.

Le prochain visuel nous plait particulièrement, à nous autres chez watson, fans de montages curieux: toutefois, il est fourni par le fabricant lui-même.

Le constructeur a tout prévu 👇 Comme un goût d'apocalypse. Une catastrophe volcanique? Pas de panique. crédit: migaloo

Et sinon, chez le même fabricant, vous pouvez aussi vous faire construire une île. Moins fiable en cas de catastrophe, elle est néanmoins plus confortable et comprend tout ceci:



Penthouse privé des propriétaires à 80 m au-dessus du niveau de la mer avec un ascenseur privé en verre

Pont de la jungle: Palmiers vivants et jardins verticaux

Terrasse de la plage: Piscine de loisirs et espace barbecue

Terrasse jardin: Dîner en plein air, cascades

Spa et salons de beauté, grandes piscines et cascades

Installations générales: Deux beach clubs avec salle de sport, port privé et club portuaire, salon de restauration sous-marine, station pour nourrir les requins, cinéma en plein air, barbecue et scène en plein air, pont d'héliportage et vastes entrepôts pour les annexes et les jouets des enfants et adultes.