La nouvelle œuvre de Banksy interroge

L'artiste a partagé sur Instagram sa nouvelle création: un bouquetin au bord du vide.

Londres accueille une nouvelle œuvre de Banksy. Elle montre un bouquetin devant le gouffre. Les chutes de pierres symbolisent la situation dangereuse de l'animal. Comme à son habitude, le street artiste anonyme a posté son travail sur Instagram, mais sans explication.

Image: instagram/bansky

Quel message Banksy veut-il transmettre? Les internautes ont envahi la colonne des commentaires pour donner leur interprétation: «Pas moyen de sortir avec cette chaleur, on attend juste l’automne», soupçonne l'un d'entre eux. Un autre met en lumière un détail important: la caméra de surveillance. «La caméra regarde les chutes de pierres au lieu de regarder qui les laisse tomber.» Un autre encore a une théorie similaire: «La situation semble dangereuse, or les chèvres sont habitués à grimper dans la montagne. La caméra, c'est nous et notre envie parfois de nous faire une opinion sans avoir le contexte et le recul nécessaire.»

Quelqu’un d’autre s'est contenté de faire le jeu de mots suivant: «bouc émissaire». Mais surtout, l'un d'entre eux rappelle qu'il s'agit surtout d'un bouquetin et que Bansky devrait venir à Verbier pour en voir de ses yeux.

Selon vous, quel est le message?

Presque aucun autre artiste de rue n'attire autant l'attention que Banksy avec ses œuvres politiques et sociales. Il aborde souvent les thèmes de la guerre, du capitalisme et de la surveillance. Son identité n'est à ce jour toujours pas connue. (cst)

