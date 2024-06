Ne manquez pas la «parade des planètes» dans le ciel suisse

C'est un beau spectacle qui va illuminer le ciel suisse. En levant les yeux, vous pourrez voir ce qu'on appelle la «parade des planètes».

Plus de «Société»

Après les aurores boréales, c'est au tour des planètes d'attirer notre regard vers le ciel: en juin, il pourrait être intéressant de jeter un coup d'œil au firmament la nuit. En effet, six planètes formeront une ligne dans le ciel.

Comme l'explique la plateforme Astronomy, les planètes Mars et Saturne sont déjà visibles à l'est peu avant le lever du soleil. Mercure et Neptune les ont également rejoints, mais cette dernière n'est pas visible à l'œil nu.

Vénus, également appelée étoile du matin ou étoile du soir, est également «présente». Cette planète est souvent visible, mais elle atteindra bientôt sa conjonction avec le Soleil, au cours de laquelle elle apparaîtra particulièrement proche de notre étoile et sera donc invisible dans le ciel nocturne en mai et en juin. En revanche, Jupiter et Uranus, qui sont actuellement encore cachées par la lumière du soleil, se mettent en route et seront bientôt à nouveau visibles dans le ciel matinal.

Six planètes alignées

L'ensemble de ces éléments fait qu'un véritable «défilé de planètes» – c'est du moins ainsi que le formule la NASA – a lieu début juin. Le 3 juin 2024, nous pourrons donc observer ce qui suit sur Terre:

Les six planètes le 3 juin: Image: x/@MAstronomers/Vito Technology, Inc.

Six planètes forment donc une ligne droite dans le ciel du petit matin. Elle s'étend de Jupiter à l'extrémité est (la plus proche de l'horizon) à Saturne à l'extrémité ouest, en passant par Mercure, Uranus, Mars et Neptune. Cette dernière est la plus haute dans le ciel avant le lever du soleil. Environ 20 minutes avant le lever du soleil, les six planètes devraient donc être visibles.

Magnitude: la luminosité apparente des corps célestes La luminosité des corps célestes, comme les étoiles, est indiquée en magnitudes. Il s'agit d'une échelle logarithmique exprimée sous forme de nombre comparatif (en «mag»): plus le nombre est élevé, plus la luminosité apparente d'un objet est faible. Elle dépend de la distance de l'objet par rapport à la Terre, mais aussi de sa taille et de sa propre luminosité, ainsi que de la lumière que le Soleil lui renvoie.



À titre de comparaison, la luminosité apparente du Soleil est de -26,832 mag. Un objet d'une magnitude allant jusqu'à +6,5 mag est visible à l'œil nu. La pleine lune brille à environ -13 mag, la planète Vénus à environ -4,7 mag, l'Etoile polaire à environ 2 mag et la galaxie d'Andromède à 3,5 mag.

Il y a toutefois un petit bémol: Uranus (magnitude 5,9) et Neptune (7,8) sont trop faibles pour être observées à l'œil nu. Bien qu'elles fassent donc bien partie de la «parade des planètes », elles ne sont visibles qu'avec des jumelles ou un télescope. Jupiter (magnitude -2), Mercure (-1), Mars (1) et Saturne (1) sont cependant visibles à l'œil nu sur une ligne. Cette ligne s'étend sur environ 73° à l'est du ciel.

La lune est aussi de la partie

Autre particularité: aux six planètes s'ajoute le croissant de la Lune. Même si elle n'est pas parfaitement alignée, la lune se «posera» relativement près de la parade des planètes.

Le ciel du petit matin du 4 juin: Voici à quoi ressemblera le ciel nocturne – avec pas moins de six planètes – le 4 juin peu avant le lever du soleil : (de g. à dr.): Jupiter, Mercure, Uranus, Lune, Mars, Neptune et Saturne ainsi que les signes du zodiaque Taureau («Taurus»), Bélier («Aries»), Poisson («Pisces») et Verseau («Aquarius»). Image: Astronomy.com/Roen Kelly

Le lendemain matin, le 4 juin, le croissant de Lune se rapproche encore plus de la ligne et se trouve en revanche légèrement éloigné de Mars (voir photo). Cependant, Mercure a quitté sa place et se trouve en bas à droite (au sud) de Jupiter. Les deux planètes atteignent ce que l'on appelle une conjonction étroite, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement proches l'une de l'autre vues de chez nous. Selon la plateforme Astronomy, il est impossible de ne pas les apercevoir, surtout avec des jumelles ou des télescopes.

Pas de véritable «parade des planètes»

L'expression «parade des planètes», c'est-à-dire l'alignement optique des six corps célestes, masque quelque peu le fait que ceux-ci ne sont pas vraiment alignés – mais seulement vus depuis la Terre. Une véritable «ligne planétaire» dans ce sens (en anglais: «planetary alignment») décrit l'événement au cours duquel les planètes se trouvent effectivement alignées sur leur orbite respective.

Voilà à quoi cela ressemblerait: Image: Shutterstock

C'est beaucoup plus rare – en fait, cela n'arrive pratiquement jamais: le dernier alignement complet des planètes selon cette définition remonte à l'année 949 et ne se reproduira pas avant le 6 mai 2492.

En revanche, des «parades planétaires» comme celle de début juin sont relativement fréquentes. Dans la plupart des régions du monde, il n'est pas rare de voir trois ou quatre planètes alignées dans le ciel, et ce à différents moments de l'année. L'alignement de cinq planètes ou plus est cependant plus rare. D'ici fin 2025, il y aura au total cinq cas de ce type.

Voici toutes les parades des planètes en 2024 et 2025

3 juin 2024

28 août 2024

18 janvier 2025

28 février 2025

29 août 2025

Le 28 février 2025 est très spécial, car les sept autres planètes de notre système solaire seront visibles en même temps – même si, là encore, il faudra des jumelles ou même un télescope pour les voir toutes. (lak)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci