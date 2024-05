Un objet étrange a survolé le Portugal

Les six étapes majeures de la conquête de Mars

Non, ce n’était pas la bande-annonce pour la promotion d’un film de J.J. Abrams, mais bien une météorite qui a illuminé le ciel portugais et espagnol d'une couleur bleue dans la nuit du 18 au 19 mai. Aux alentours d’une heure du matin, plusieurs habitants ont pu assister à ce spectacle hors du commun.

Un phénomène céleste digne d’un film de science-fiction s’est produit au-dessus de l’Espagne et du Portugal ce week-end.

S'il est difficile de mesurer l'intelligence, ça l'est moins de le faire avec le QI. On a retrouvé le club très sélect de ceux qui possèdent le plus gros.

Qui est l'humain le plus intelligent de tous les temps? Plusieurs raisons empêchent de répondre à cette question. D'une part, il est difficile de définir l'intelligence, d'autre part, certains grands esprits du passé n'ont jamais pu se soumettre à des tests. De plus, il existe probablement, parmi nous, des gens qui préfèrent rester modestes – ou qui n'ont pas la chance de développer leur potentiel.