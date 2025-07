Avec cette mise à jour, WhatsApp ne va pas encenser les foules. Image: Imago

Cette mise à jour de WhatsApp énerve des utilisateurs Windows

WhatsApp modifie son mode de fonctionnement pour Windows: l'application native sera remplacée par une version web, et cela ne devrait pas plaire à tout le monde.



Steve Haak / t-online

Les utilisateurs de la version WhatsApp pour Windows doivent s'attendre à un changement radical. L'application de bureau sera remplacée par une version web, rapporte le site The Verge.

Une nouveauté qui va faire des malheureux

Ainsi, au lieu d'une application spécialement développée pour le système d'exploitation, les utilisateurs Windows disposeront d'une solution hybride qui utilise une version conçue pour navigateur de la messagerie instantanée.

La nouvelle version, actuellement disponible en version bêta, repose sur la technologie WebView2 du navigateur Edge de Microsoft. L'avantage est clair pour les développeurs: WhatsApp peut ainsi intégrer directement son interface web dans l'application, ce qui réduit les coûts de développement.

Cependant, ce changement n'est pas juste une question d'infrastructure technique. Il comprend aussi des différences notables pour les utilisateurs. Selon The Verge, l'interface utilisateur semble plus simple que dans la version précédente et les paramètres sont moins nombreux.

En utilisant le code QR sur l'écran du PC, les utilisateurs peuvent coupler leur compte WhatsApp avec l'application Windows. Image: Imago

Un manque d'optimisation flagrant

The Verge dénonce surtout un net recul sur le plan visuel. L'application ne s'intègrerait plus parfaitement dans le design de Windows 11. Les notifications de Messenger auraient également une apparence différente de celle qu'elles avaient jusqu'à présent.

Des fonctionnalités récentes, telles que les canaux WhatsApp et des possibilités étendues pour les messages de statut et les communautés, ont certes été intégrées dans la nouvelle version. Cependant, les utilisateurs considèrent ces changements comme un inconvénient, poursuit l'article.

Autre désavantage: la nouvelle version web de l'application WhatsApp semble nécessiter plus de mémoire de travail que la version précédente. Le site Windows Latest rapporte que l'application consomme jusqu'à 30% de RAM qu'auparavant. De plus, l'application serait devenue plus lente.

L'application native n'existe que depuis 2022

L'application native actuelle pour Windows offre plusieurs avantages par rapport à la version qui lui précédait, et qui était également une application web dont le développement a pris fin en 2022.

L'application fonctionne de manière plus fiable et plus rapide. De plus, les développeurs ont revu son design et l'ont adapté à Windows. Depuis, les utilisateurs peuvent également recevoir des messages dans WhatsApp lorsque leur smartphone est hors ligne. Cela ne sera probablement plus possible à l'avenir.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci