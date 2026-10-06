Vidéo: watson

Ils ont eu le bon réflexe

La pluie et la grêle qui se sont abattues sur un mariage australien auraient pu tourner au cauchemar. Mais au lieu de céder à la panique, quelques convives ont pris une bonne initiative.

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Ce devait être le plus beau jour de leur vie, mais le ciel australien en avait décidé autrement. Le week-end dernier, la région de Sydney a été frappée par d'importantes tempêtes locales, accompagnées de rafales de vent, de pluies diluviennes et de violentes chutes de grêle. Alors que la réception d'un mariage battait son plein sous un grand chapiteau, l'accumulation soudaine d'eau et de glace s'est transformée en une véritable menace.

Sous le poids des intempéries, la toile imperméable de la tente s'est rapidement déformée, formant une poche géante gorgée d'eau et de grêlons juste au-dessus des tables des invités. Face au risque imminent d'inondation de la salle (ou pire, d'un effondrement de la bâche), les convives n'ont pas perdu un instant.

Plusieurs hommes en costume et invités ont saisi des chaises de la salle de banquet pour les brandir à bout de bras vers le plafond. En plaçant les pieds contre la toile tendue, ils ont réussi à repousser l'eau vers l'extérieur, facilitant l'évacuation de la grêle.

La scène, immortalisée en vidéo et diffusée par la chaîne australienne ABC News, montre l'effort collectif des convives. A l'extérieur, le sol du domaine apparaissait entièrement recouvert d'un manteau blanc de grêlons.

Grâce à cette réaction éclair, aucun blessé n'a été déploré et la fête a pu se poursuivre au sec. La vidéo de ce sauvetage peu ordinaire est devenue virale ces derniers jours, les internautes saluant l'esprit d'équipe des invités.

Vidéo: watson

(jod)