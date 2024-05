Voici où termine le contenu des toilettes dans un avion

Lorsqu'on actionne la chasse d'eau d'une toilette d'avion, un bruit assourdissant retentit. On vous explique pourquoi... et où finit le contenu.

Les toilettes d'avion sont un mystère. Extrêmement bruyantes et fonctionnelles, même avec peu d'eau. Dans la plupart des avions, on utilise des toilettes «à vide»: comme son nom l'indique, le contenu de la cuvette est évacué à l'aide d'eau et de vide. En théorie, la toilette de bord pourrait même fonctionner sans eau. L'eau permet toutefois de rincer les souillures qui ne sont pas aspirées par le vide et rendre la cuvette plus propre.

La création du vide peut se faire de deux manières différentes, selon l'altitude:

Au sol ainsi qu'à basse altitude, un fort flux d'air est créé à l'aide d'un générateur, aspirant le contenu de la cuvette des toilettes.

A une altitude suffisamment élevée - à partir de 500 mètres d'altitude - la différence de pression entre les toilettes de l'avion (pression normale) et le réservoir (pression basse) est généralement suffisante pour aspirer l'urine et les matières fécales.

Les toilettes fonctionnent donc de manière similaire à un aspirateur. Les toilettes à bord des trains ou des navires fonctionnent généralement selon ce principe et sont donc bruyantes.

Ne tirez pas trop tôt la chasse d'eau

Du coup, il est recommandé aux passagers de ne tirer la chasse d'eau des toilettes de bord qu'après s'être levés. En effet, en raison de la forte aspiration d'air, il peut arriver que les personnes encore assises sur le trône soient «aspirées». Un incident qui peut se produire notamment si les fesses recouvrent complètement l'abattant des toilettes, créant ainsi un vide dans la cuvette.

Si la plupart des gens pensent que les avions éliminent l'urine et les matières fécales en vol (après tout, ces déchets occupent de précieux espaces dans l'avion), ce n'est pas le cas. Les déchets atterrissent dans un réservoir, où ils sont mélangés à des produits chimiques bleus qui réduisent la putréfaction. Ils y sont généralement conservés jusqu'à l'atterrissage et au nettoyage de l'avion.

Cependant, en cas de défaillance technique, il peut arriver qu'une partie du contenu du réservoir s'échappe en plein vol. Comme la température extérieure à une certaine altitude est très basse, l'urine, les matières fécales, l'eau de rinçage et les produits chimiques gèlent à la trappe de sortie. Cela se manifeste par une traînée bleue qui se forme à l'extérieur de l'avion (également connue sous le nom de «glace bleue»).

La glace peut tomber soit pendant le vol, soit lors de l'atterrissage.

(Traduit de l'allemand par Tim Boekholt)