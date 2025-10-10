assez ensoleillé16°
Incliner son siège sera payant avec cette compagnie

Incliner son siège sera payant sur les vols de la compagnie canadienne WestJet (image d&#039;archives).
La nouvelle cabine sera intégrée à un premier avion WestJet d'ici fin octobre.Image: www.imago-images.de

Une option de base devient payante sur cette compagnie aérienne

WestJet fera désormais payer l’inclinaison des sièges sur ses nouveaux Boeing 737. Une mesure qui permettra de «préserver l’espace personnel», assure la compagnie canadienne.
10.10.2025, 16:3210.10.2025, 16:32

A l'origine de conflits entre passagers, l'inclinaison des sièges va devenir payante à bord des vols WestJet.

Dans un communiqué relayé par la chaîne Fox Business et par Le Figaro, la compagnie low-cost canadienne annonce l'arrivée d'une nouvelle configuration de cabine sur ses Boeing 737. Celle-ci introduira trois classes distinctes: «Premium» (qui ne comptera que 12 sièges), «Extended Comfort» et «Economy».

Les passagers souhaitant incliner leur siège devront réserver leur place dans les deux premières catégories. La classe «Economy» ne disposera quant à elle que d'un dossier fixe.

Swiss va vivre «un moment très spécial» et vous pouvez le suivre en direct

De quoi «préserver l’espace personnel» des passagers, assure la compagnie.

«Lors de nos tests utilisateurs, la moitié des passagers ont indiqué préférer un dossier fixe afin de ne pas être gênés par l’inclinaison du siège de la personne devant eux»
WestJet auprès de Fox Business

Annoncés fin septembre, ces changements seront intégrés à un premier avion d'ici fin octobre, avec un objectif de 42 appareils modernisés d'ici début 2026. «La cabine modernisée offrira une atmosphère lumineuse et spacieuse, avec un design amélioré comprenant de nouveaux sièges, des appuie-têtes réglables ainsi qu’un meilleur soutien du dos et de l’assise», ajoute la compagnie.

Vidéo: YouTube/WestJet

Maintenir des «billets abordables»

A noter que la nouvelle configuration aura également un impact sur les coûts, puisque, selon Le Figaro, elle rend possible l'ajout d'une rangée de sièges en classe économique. Ce qui permet à WestJet de maintenir des «billets abordables».

Autre intérêt de cette nouvelle cabine: réduire les tensions entre passagers liées à l'inclinaison des sièges. Aux Etats-Unis, relate CNBC, une pétition lancée fin 2024 avec plus de 186 000 paraphes appelait d'ailleurs à bannir les dossiers inclinables à bord des avions. «Ce n’est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire», clamait le texte. (jzs)

