Le premier A350 de Swiss atterrira jeudi 9 octobre à Zurich

Der erste Airbus A350 von SWISS.
Le nouvel Airbus A350-900 de Swiss volera de Toulouse à Zurich le 9 octobre.Image: Swiss International Air Lines

Swiss va vivre «un moment très spécial» et vous pouvez le suivre en direct

Jeudi, l'aéroport de Zurich vivra un moment particulier, tant pour l'équipage que pour les passionnés d'aviation. Après de nombreux vols d'essai, Swiss ramène son premier Airbus A350-900 à la maison.
07.10.2025, 14:3607.10.2025, 14:39

Pour la première fois, ce jeudi, un A350 sera piloté par un équipage complet de Swiss afin de se poser à Zurich. Des vols d'essai ont eu lieu à Toulouse depuis le mois d'août, où des experts ont examiné de près l'aérodynamique, les commandes, la cabine pressurisée, l'avionique et les systèmes électriques et climatiques.

Ces tests sont désormais terminés et l'Airbus peut enfin «rentrer à la maison». Swiss écrit dans un communiqué:

«Pour l'équipage aussi, ce moment est très spécial: l'intégration d'un nouvel avion dans la flotte est l'un des moments forts d'une carrière dans une compagnie aérienne.»

Voici comment suivre le vol de transfert

Le vol au départ de Toulouse, passant par le lac Léman, la vallée du Rhône, le Cervin, le col du Brünig et le lac des Quatre-Cantons, jusqu'à Zurich, peut être suivi en direct en ligne. L'immatriculation est HB-IFA, le décollage est prévu peu avant 13 heures. Dès que les moteurs tourneront, Swiss fournira des informations en continu sur la plateforme X.

Cette Romande vit un calvaire depuis deux ans avec Swiss

L'atterrissage à Zurich devrait avoir lieu peu après 15 heures. Ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'aéroport à temps auront la possibilité de suivre l'atterrissage à partir de 14h45 environ sur YouTube, où seront également diffusées des images des préparatifs du décollage, des invités et des gros plans.

Le premier des dix nouveaux avions

L'Airbus A350-900 est le premier des dix appareils que Swiss prévoit de mettre en service d'ici 2031. Selon la compagnie aérienne, cet avion long-courrier consomme moins de carburant, émet moins de CO₂ et est jusqu'à 50% plus silencieux. (vro)

