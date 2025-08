Vidéo: watson

Oui, ce sont bien de vrais poissons

Sur les réseaux sociaux, des vidéos virales montrent des poissons vivants emprisonnés sur des capots de voiture. Une décoration plus que douteuse.

La maltraitance animale n'a bien souvent aucune limite, comme le montrent ces images d'une voiture en Chine dont le capot a été transformé en aquarium. Une idée aussi absurde qu'inacceptable, suscitant la controverse sur les réseaux sociaux.

Cette affaire a été révélée par une vidéo virale partagée par des passants. La séquence se déroule dans la ville de Shenyang et on y découvre un SUV stationné, avec pour particularité plusieurs poissons vivants visibles sous une couche de plastique translucide. La personne qui filme appuie sur le plastique protecteur pour prouver qu'il n'éclatera pas. On y aperçoit les poissons incapables de nager, suffoquant dans ce faible volume d'eau situé entre le capot du véhicule et le plastique qui les rend visibles. Leur état d'agonie et de stress est clairement perceptible: ils manquent d'eau, subissent les vibrations du véhicule, la chaleur du moteur et sont exposés au soleil.

L'auteur de ce tuning un peu particulier a pu être identifié grâce à d'autres séquences diffusées sur les réseaux sociaux chinois. Celui-ci a justifié sa création de manière aussi surprenante qu'absurde dans plusieurs médias locaux. Il aurait eu cette idée en oubliant son seau d'eau lors d'une sortie de pêche, ce qui l'aurait motivé à bricolé cet aquarium sur le capot de sa voiture, comme le relate Vice.



D'autres vidéos de ce genre de créations sont visibles sur les réseaux sociaux. On peut voir différents poissons, comme des poissons rouges, des carpes et même des crabes, intégrés à la carrosserie des véhicules. Ces vidéos ont provoqué l'indignation des internautes, tant en Chine qu'à l'international, face à cette torture infligée.

Rapidement, la police a identifié et convoqué l'auteur de cette «trend». Ce dernier a reçu une sommation officielle, et l'aquarium improvisé a été immédiatement démonté. Désormais, le propriétaire pourrait faire face à des poursuites pour cruauté envers les animaux, un délit de plus en plus pris au sérieux en Chine.