Cette célèbre cascade chinoise cache un secret

Un randonneur a fait une découverte surprenante. Il a révélé au monde entier qu’une cascade chinoise réputée pour être la plus haute d’Asie n’était, en fait, qu’une illusion. La cascade du Mont Yuntai s’avère avoir un petit secret de… plomberie.

Il aura fallu qu’un randonneur et son drone passent par là pour révéler au monde qu’un gros tuyau alimente la chute d’eau du Mont Yuntai dans la province du Henan, au centre de la Chine. La vidéo, postée le 3 juin sur les réseaux sociaux, montre la supercherie et est rapidement devenue virale. Les internautes vacillent entre amusement et indignation. Certains estiment que cette installation altère la magie du site, d'autres pensent qu'il est acceptable de tout faire pour préserver la beauté du lieu.

Face à ce torrent de réactions, il est clair que la Chine aurait préféré garder ce secret pour elle. Néanmoins, l’administration du Yuntai Mountain Park à tenu à clarifier la situation: le tuyau qui alimente la cascade du Mont Yuntai a été installé pour «préserver l’apparence de la cascade pendant la saison sèche, quand le débit est plus faible.»

L’administration précise que la cascade «ne peut offrir au public le même spectacle pendant les changements de saisons.» Et pour y remédier, elle a besoin d’un «petit coup de pouce à certaines périodes».

Il semblerait donc que même les cascades d’eau n’échappent pas au «Made in China» pour rester photogéniques toute l’année.

